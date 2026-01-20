TUMAČ TAJNIH ŠIFRI I PORUKA! Luka tvrdi da su čestitke za Milosavu ustvari namenjene njemu i Aniti: Kunem ti se da te podržavaju! (VIDEO)

Dva i dva su kod njega pet!

Danas je slava Milosavi Pravilović, a čestitke upućene njoj preuzeo je Luka Vujović koji je pokušao da utvrdi da li njegove fan grupe podržavaju Anitu Stanojlović.

- Ovo ne znam ko je, ovo su Lukine lude cure, one su sto posto za nas. Ovo nije za Milosavu - pričao je Luka.

- Ako je to tvoja podrška - bila je nesigruna Anita.

- Ja ti garantujem da te podržavaju, kunem ti se da te podržavaju, Boga mi - ponavljao je Vujović.

- Ma boli me uvo - rekla je ona.

Autor: R.L.