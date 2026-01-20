SAD ĆEŠ DA VIDIŠ ŠTA JE PAKAO! Anita i Luka definitivno raskinuli, Aneli je razlog raskola! (VIDEO)

Haos tokom sastanka.

Anita Stanojlović i Luka Vujović su se posvađali danas tokom "Igre istine", a Anita je bila uverena da je on ljubomoran zbog Aneli Ahmić i Filipa Đukića. Luka se pravdao, a ona mu je pomenula zatvor, zbog čega je on izgoreo.

- Ti ćeš meni kretenko pred svima, mene tako nije nijedan muškarac uvredio - vikala je Anita.

- I ti mene vređaš, i drugi su te uvredili pa se s njima ližeš, drugi mi ne pominju mi zatvor - rekao je Luka.

- Sad ćeš da vidiš moj pakao - rekla je Anita.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.