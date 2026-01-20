Anđela napustila Srbiju posle raskida sa Gastozom: Evo šta se dešava sa Đuričićevom posle njegove poslednje bolne poruke za KRAJ LJUBAVI (FOTO)

Nenad Marinković Gastoz stavio je tačku na emotivnu vezu sa Anđelom Đuričić, te za Pink.rs potvrdio da više nisu zajedno, budući da brojni pokušaji pomirenja i rešavanja problema nisu urodili plodom.

U jeku priča o turbulencijama u njihovom odnosu nisu se oglašavali, a poslednju šansu jedno drugom su dali posle Božića, kada se Anđela iz rodnih Đenovića u Crnoj Gori vratila u Beograd. Po svemu sudeći, ni to nije urodilo plodom, te su prekinuli vezu, a prva se tim povodom oglasila Anđela na svom nalogu na TikToku, kada se obratila svojim pratiocima i priznala kako stoje stvari.

- Želim da vam kažem da mi ne pišete gde je Gale, ni da li ste zajedno ili niste, prosto mi više nismo zajedno. Ja sam na lajvu ovde za sebe, ne želim o svom privatnom životu da pričam. To je sve što ću vam reći, tako da nema potrebe da nastavljajte da pišete takva pitanja i slično jer to je to, što se mene tiče. Mi više nismo zajedno i nema potrebe da se ta tema nastavlja - priznala je tada Anđela.

Tim povodom kontaktirali smo Gastoza, koji je za Pink.rs potvrdio raskid i svima stavio do znanja da će mu Anđela na ovoj odluci jednog dana biti zahvalna.,

- Rekla je to na TikToku? Eto, čuli ste, onda znate. Istina je, nismo više zajedno i to je to… Bilo je čupavo pred kraj, nismo uspeli da nađemo zajednički jezik i najbolje je ovako - poručio je Gastoz i dodao:,

- Svakako nisam sav svoj kada dođe ovo doba godine, ali mislim da je najbolje ovako. Neću da detaljišem, razlozi su naša privatna stvar, ja joj želim sreću i šta više, mislim da joj činim uslugu, a to će shvatiti kroz par meseci - zaključio je Marinković za Pink.rs pre tri dana.

Posle Gastozove izjave kontaktirali smo Anđelu, koja je ostala nedostupna za komentar, a ubrzo je spakovala kofere i napustila Srbiju. Drugoplasirana učesnica "Elite 8" oglasila se na Instagramu iz aviona, te se pratiocima ponovo javila kada je sletela u Dohu.

Đuričićeva je, po svemu sudeći, rešila da sve loše ostavi iza sebe, te da na putovanju napuni baterije za predstojeće stvari koje je čekaju. O Gastozu se ponovo nije javno oglašavala, a da li je Doha njena finalna destinacija za odmor usred januara ili pak samo trenutna stanica, ostaje da vidimo.

