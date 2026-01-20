AKTUELNO

Zadruga

Nije majstor za klizanje, ali je zato za LJUBAVNU TORTU! Luka rešio da svoje umeće nesebično podeli, pomogao Sofiji da napravi iznenađenje za Terzu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo mu je uža specijalnost!

Nakon što je izveo svoj performans "klizanja/skakutanja u papučama po ledu", Luka Vujović je ušao u Belu kuću, gde su mu odmah zatražili pomoć.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Sofija Janićijević je spremala tortu iznenađenja za mesečnicu ljubavi sa Terzom, a Luki je zatražila pomoć kako što lepše da je ukrasi i ispiše na njoj reči ljubavi.

Luka, koji je u ovoj oblasti očigledno specijalac, odmah se prihvatio posla i dovršio ljubavnu tortu za Terzu.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

