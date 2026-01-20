Nije majstor za klizanje, ali je zato za LJUBAVNU TORTU! Luka rešio da svoje umeće nesebično podeli, pomogao Sofiji da napravi iznenađenje za Terzu! (VIDEO)

Ovo mu je uža specijalnost!

Nakon što je izveo svoj performans "klizanja/skakutanja u papučama po ledu", Luka Vujović je ušao u Belu kuću, gde su mu odmah zatražili pomoć.

Naime, Sofija Janićijević je spremala tortu iznenađenja za mesečnicu ljubavi sa Terzom, a Luki je zatražila pomoć kako što lepše da je ukrasi i ispiše na njoj reči ljubavi.

Luka, koji je u ovoj oblasti očigledno specijalac, odmah se prihvatio posla i dovršio ljubavnu tortu za Terzu.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.