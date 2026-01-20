VARALA GA JE I PRE VENČANJA! Sestra Bore Santane sa setom pričala o Milici Kemez: Tata je imao osam moždanih udara! (VIDEO)

Smatra da će je teško preboleti.

Dragana Đorđević Marinković sestra po ocu Bori Santani večerašnja je gošća u emisiji "Pitam za druga" kod voditelja Anastasije Buđić i Joce Novinara.

- Trenutno Bora nije taj Bora, u prva tri meseca je bio među boljima, to je bio Bora, ali mislim da se sve preokrenulo kad je otišao da se razvede. Kad je saznao istinu za Milicu, da je već pre braka bila u vezi. Dobili smo informaciju da je taj njegov najbolji prijatelj bio s Milicom još pre njihovog venčanja. To je 99 posto tačna informacija. Bio je taj momak i na crkvenom venčanju i u hotelu kad su pravili - rekla je njegova sestra.

- Mi smo bili na svadbi kod Bore i Milice, bila je to najlepša svadba koju smo posetili. Znali smo koliko su zajedno prošli, koliko su se borili, napravili su bum i u materijalnom smislu, krenuli od nule i postigli razultate - navela je Anastasija.

- To je i Zorica Marković potvrdila, zato nije ni došla na svadbu, jer je to sve znala. Što se tiče Milice, ona je bila stvarno porodična žena, volela je porodicu, dočekala nas je lepo kad god smo otišli. Šta se desilo sa njima ne znam. Jedan brak se ne gradi preko noći, ako je trpela sedam godina, Bora bi se promenio, ako je kako ona kaže da je bio nasilan, ali on nije takav. Oni su odložili svadbu već jednom za godinu dana, da joj je bilo toliko loše sa Borom ne bi trpela. Ona je imala lepih momenata sa Borom, prošli su pola sveta, svašta su stekli. Tata je imao veliko poverenje u nju i mnogo je voleo, kad je čuo šta se desilo, zdravstveno stanje mu je mnogo loše. Ako nije htela da živi s njim nije trebalo da se venčava. Papir za razvod mu je poslala na rođendan, to je namerno uradila. Ja nju i dalje poštujem, ali nije trebalo to da uradi na taj način - navela je Dragana.

- Da li je Bora nju preboleo - pitali su voditelji.

- Ne. On je mnogo pogođen emotivno, teško će preboleti. Ona mu je bila pokretač svega, sve su zajedno stekli. Tata je u mnogo lošem zdravstvenom stanju, imao je osam moždanih udara kad se to desilo u roku od dve nedelje - navela je Borina sestra.

Autor: R.L.