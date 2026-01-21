AKTUELNO

Domaći

SVE JE TO BILO NA JEDNU NOĆ: Borina sestra otkrila da je Santana imao s*ks sa PET AKTUELNIH UČESNICA! (VIDEO)

Nije želela da otkrije njihova imena.

Sestra Bore Santane Dragana Đorđević Marinković gostovala je u emisiji "Pitam za druga", te je otkrila da je Bora bio intiman sa dosta devojaka koje trenutno sede sa njim za crnim stolom.

- Četiri, pet, ali to je sve bilo za jednu noć. Sad nisu u dobrim odnosima - rekla je ona.

- Ja moram da pitam za Jovanu Cvijanović, pričalo se da su oni bili intimni, da li je to tačno - pitao je Joca.

- To ne znam - rekla je Dragana.

- Prošle godine je preko Bore ušlo desetak devojaka - dodala je ona.

Autor: R.L.

