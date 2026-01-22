Ponižava je, maltretira, ona je za njega BALAVICA! Drugarica Anastasije Brčić OSOLILA po Bori, pa otkrila: Njen tip je... (VIDEO)

Njegova sestra je morala da odgovori.

Helena drugarica Anastasije Brčić uključila se putem telefonskog poziva u emisiju "Pitam za druga" i to dok je gošća u studiju sestra Bore Santane Dragana Đorđević Marinković. Helena je istakla da ju je Anastasija veoma iznenadila.

- Mi se poznajemo 4 godine, radile smo i živele smo zajedno. Ona nije zaslužila to što joj se dešava unutra, ona je jako dobra osoba. Jako me iznenadila, mislila sam da će biti povučenija, ona je miran tip, ali kako je tamo verovatno je sve to malo stislo. Svi mi kažemo da Bora nije za nju jer on ima 40 godina, a ona je balavica od 22. Pritom da je psihički maltretira, da joj psuje porodicu, da mi je on brat ili sin, ja ga ne bih podržala jer nijedna žena to nije zaslužila a ona je za njega klinka. On je maltretira, ponižava, i iskaljuje se nad svima na kojima misli da može - rekla je Helena i dodala:

- Prevelika je razlika u godinama. Nisam ja rekla da ju je iko naterao, ali on joj je jedina greška, nikad nije gledala starije muškarce, ne znam šta joj je bilo, ne znam šta joj se dopalo. Bora je sve ono što ona ne bi pogledala, ni psihički ni fizički. Počevši od one kosice, ona voli više tipove, koji si zgodni, ona je cura pametna, sva vrata su joj otvorena, nema gde nije išla, borila se, i nije zaslužila da se neko prema njoj ponaša. Psovao joj sestru, spominjao brata, roditelje, onda pričao sa kakvim je nacionalnostima sve spavala, ona njemu ništa tako ružno nije napravila da bi se tako ponašao. Nisam u kontaktu sa bratom i porodicom, ali mislim da su zgroženi, da to nije muškarac za nju - navela je Anastasijina drugarica.

Borina sestra istakla je da nije samo Bora kriv u tom odnosu.

- Mislim da i Anastasija trči za njim, a ne samo Bora, treba da budemo realni, to je obostrano - rekla je Dragana.

- Ako je to njen izbor, svaka čast, a ja kao prijateljica bih joj rekla da to nije za nju. Mene je to iznenadilo, ponizio ju je, ona nije bila nikad takav tip. Ako ona radi to kao što vi kažete ne bih se tu mešala - dodala je Helena.

- Njen tip je tamo Viktor - dodala je ona.

- I ja imam velike želje, ali ništa od toga - rekla je Dragana.

Autor: R.L.