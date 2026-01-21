Mislio sam da će IMATI STAV, a Anita mu je tu da se POIGRA SA NJOM! Stefan Karić reže jezikom kao mačem! Luki zamerio jednu stvar, a Filipa OCRNIO: Srozava se, da li je normalan! (VIDEO)

Nije bio blagonaklon!

U emisiju "Pitam za druga" kod voditelja Anastasije Buđić i Joce Novinara uključio se Stefan Karić putem video-poziva i odmah prokomentarisao Sofiju Janićijević.

- Ona ima lepo mišljenje po meni, morala je neke stvari da odradi po nečijem nalogu, ali hajde to joj je bila odskočna daska, to je glupost neviđena, hajde da smo se stvarno muvali, nego je bila najnormalnija komunikacija. Napravili su pometnju, da smo se čuli pred njen ulazak, misli se na par meseci pre nego što je ušla, na sve načine su pokušali da me srozaju, da me oblate, ali ne ide im, smešni su. Mnogima sam sfera interesovanja, zašto ne bih bio i njoj, imam lepo mišljenje o sebi, bio sam skroman, ali ne želim više da budem - rekao je Karić i dodao:

- Milan ne treba da ima kočnicu sa Sofijom zbog mene jer ja ništa nisam imao sa Sofijom - dodao je Stefan.

Karić je potom prokomentarisao i svog druga Luku Vujovića.

- Luka voli rijaliti igre, uživa u tome, neke stvari mu nisu potrebne koliko god mislio da je to šala, ne sviđa mi se što ima bilo kakav odnos sa Asminom. Mislio sam da će imati neki stav kad je Asmin u pitanju. Luka je više bio za to naše prijateljstvo, i ona nije mogla da utiče na to. Ako bih video da je to ozbiljno, da će mu ona roditi dete, ja bih se prvi pomirio s njom prišao. Ali mislim da je ona tu samo da se poigra sa njom. Ja sam se poigravao i sa njom i sa njihovim mozgovima. Nemam šta da se svetim Đedoviću. Znajući da je ona dobra sa Đedovićem, hteo sam da vidim da li će on to izbaciti. Da l' neko misli da sam ja lud da dolazim po nju na Pink. Da sam hteo da imam nešto s njom uradio bih na drugi način. Ali ispala je hrabra iskreno - naveo je on.

- Kako bi reagovao kad bi opstala veza Luke i Anite, da te on pozove da odete svi zajedno na večeru, je l' bi ti bilo neprijatno s obzirom da ste razmenjivali takve romantične poruke - pitala je voditeljka.

- Išao bih, nisam imao ništa s njom, oprostio bih joj, dao bih šansu da promeni mišljenje kao njegova devojka. Matora nije kolateralna šteta, nego joj tako odgovaralo, okej da mi zameri, ali glumljenje žrtve, spominjanje mene je stvarno suvišno - rekao je Stefan.

On je otkrio šta misli o odnosu Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ne smatram da ima bilo šta više, kakve god reči da kažu opet se vraćaju, ali mislim da je ovog puta sad baš stavljena tačka. Aneli je provodila vreme dosta kod Osmana i Kristine, pričala mi je šta joj je smetalo što je Luka radio, mislim da se on isto ne bi pomirila sa njim, to je najbolje, ta veza nije mogla da uspe, ovo im je najbolje - rekao je Karić.

Karić je zatim izneo svoj stav o Asminu Durdžiću i njenom odnosu prema Aneli.

- Mislim da Asmin ima emocije prema njoj, vidim šta joj ljubomoriše i šta joj prebacuje, i dalje gaji nešto prema njoj, to je majka njegovog deteta. Nebuloza je bila kako se ophodio, šta je pričao, nije mario za to šta će to dete da gleda, kad je gura, kako joj se obraća. Ja očigledno ne mogu da budem u prostoriji ni sa jednom devojkom jer me odmah spajaju sa tom istom. Meni je bila tu bišva devojka, u sobi, dok je Aneli spavala, ali eto, na njima je da pričaju. Demantovao sam to sto puta - istakao je Stefan.

- Kako komentarišeš Filipa Đukića pošto vodi jedan buran emotivan život u Eliti - pitala je Anastasija.

- To je kao da me pitaš za Maju, kao nema veze, on je takav, zaj*bant, ali neke stvari mu nisu potrebne, da l' je normalan? U jednom trenutku pomislim kako je sazreo i stao na noge, a onda kad popije šteti sam sebi, sroza ugled. Bezveze mi je da komentarišem - rekao je Stefan.

Autor: R.L.