Anelinu snaju pitali da li bi glasala da u Eliti pobedi ona ili Asmin: Zbog njenog odgovora goreće Balkan! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U emisiji "Amidži šou" na TV Pink gostovala je pevačica Slađana Mandić, inače snaja učesnice "Elite" Aneli Ahmić, o kojoj nerado govori u medijima.

Poznata pevačica izbegava da javno govori o Aneli i relacijama u porodici Ahmić, a neprijatno joj je bilo i kada joj je Ognjen Amidžić pročitao pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad bi se u finalu Elite našli Aneli i Asmin, a tvoj glas presudan za pobedu, za koga bi glasala - glasilo je pitanje u okviru rubrike "Odgovaraj ili jedi", a ona je izabrala da ipak ne odgovori na ovo pitanje.

- Daj da jedem. Moj suprug je Anelin rođeni brat, a mi nismo u komunikaciji. Okej sve, poštovanje, respekt... Jednostavno, daljina, način života, različita interesovanja i tako... A Asmin, na ćao-ćao - priznala je Slađana i dodala:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen

- Ne ulazim u živote ni meni bliskih ljudi i njihovih partnera, a kamoli... Neka se svako bori za sebe, neka bude u životu kako je ko zaslužio. Ja poštujem sve, nek su živi i zdravi svi, eto - bilo je sve što je Slađana želela da kaže na ovu temu.

Pogledajte snimak:

Autor: D. T.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić Alibaba

#ELITA

#Slađana Mandić

