AKTUELNO

Domaći

Slađana Mandić otkrila kada se poslednji put videlala sa zaovom Aneli: Svi ostali u šoku kada je OVO izgovorila, a onda je pomenula Đedovića

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Slađana Mandić supruga je Ajlina Ahmića, rođenog brata učesnice "Elite" Aneli Ahmić, a u emisiji "Amidži šou" šokirala je sve kada je otkrila koliko dugo zapravo nije videla svoju zaovu.

Kako je istakla, ne pamti kada je poslednji put videla zaovu Aneli Ahmić, aktuelnu učesnicu "Elite 9".

- Od kada si bliska i dobra sa Markom Đedovićem - glasilo je pitanje sa instagrama.

- Ne poznajem Marka lično, znam ga samo kao novinara, uputio mi je par komplimenata - rekla je Slađana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada si poslednji put videla zaovu Aneli - glasilo je pitanje sa instagrama.

- Ne pamtim, zaista - rekla je Slađana Mandić.

- Da li si upoznala Asmina i kako komentarišeš njegovo ponašanje prema Aneli - glasilo je pitanje sa instagrama.

- Nemam komentar, poznajem ga površno i ne bih dalje komentarisala - rekla je Slađana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

VEĆ DUŽI PERIOD NISMO U KONTAKTU! Slađana Mandić, Anelina snajka, prvi put javno o učesnici Elite i Ahmićima: Ti njihovi odnosi...

Domaći

Brat Aneli Ahmić se pomirio s bivšom ženom?! Razveo se od pevačice pre nekoliko meseci, a sada sve puca od ljubavi (FOTO)

Domaći

Anelinu snaju pitali da li bi glasala da u Eliti pobedi ona ili Asmin: Zbog njenog odgovora goreće Balkan! (VIDEO)

Domaći

NI MUVA SE NIJE ČULA! Aneli otvorila dušu i otkrila da bi RODILA Janjušu dete, a evo šta kaže o Alenu! (VIDEO)

Domaći

Ena doživela transfer blama zbog Aneli! Zgrozila se njenim odgovorima u Amidžićevoj igrici, Ahmićeva pomenula POLNI ORGAN, pa je IPAK ODUVALA! (VIDEO)

Domaći

PROPAO U ZEMLJU! Ava Karabatić priznala ko je bila njena ljubav dve godine, a onda raskrinkala Emira Đulovića u emisiji UŽIVO: Dotični gospodin mi upu