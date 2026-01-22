Slađana Mandić otkrila kada se poslednji put videlala sa zaovom Aneli: Svi ostali u šoku kada je OVO izgovorila, a onda je pomenula Đedovića

Pevačica Slađana Mandić supruga je Ajlina Ahmića, rođenog brata učesnice "Elite" Aneli Ahmić, a u emisiji "Amidži šou" šokirala je sve kada je otkrila koliko dugo zapravo nije videla svoju zaovu.

Kako je istakla, ne pamti kada je poslednji put videla zaovu Aneli Ahmić, aktuelnu učesnicu "Elite 9".

- Od kada si bliska i dobra sa Markom Đedovićem - glasilo je pitanje sa instagrama.

- Ne poznajem Marka lično, znam ga samo kao novinara, uputio mi je par komplimenata - rekla je Slađana.

- Kada si poslednji put videla zaovu Aneli - glasilo je pitanje sa instagrama.

- Ne pamtim, zaista - rekla je Slađana Mandić.

- Da li si upoznala Asmina i kako komentarišeš njegovo ponašanje prema Aneli - glasilo je pitanje sa instagrama.

- Nemam komentar, poznajem ga površno i ne bih dalje komentarisala - rekla je Slađana.

Autor: Nikola Žugić