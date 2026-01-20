IMAO SAM ROMANSU SA TOM OSOBOM! Kasper prvi put o vezi sa bivšom učesnicom Zadruge: Evo šta je rekao na pomen Dragane Spasojević

Mane Ćuruvija Kasper večeras je u emisiji "Amidži šou" uživo na Pinku verio pevačicu Minu Kostić, te je u studiju nastalo opšte veselje, a potom je progovorio o bivšoj ljubavi.

Naime, pratioce na Instagramu zanimalo je da li je i Draganu Spasojević, bivšu učesnicu "Zadruge", "zavoleo preko ekrana", budući da se pisalo da ju je video u medijima, te počeo udvaranje na društvenim mrežama, kao što je slučaj bio i sa Minom.

- Nemam poseban komentar, jer ne znamn šta znači zavoleti preko ekrana. Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi, vezi koja je trajala koliko je trajala. To je sada već bilo davno, želim joj sve najlepše u životu i time ću završiti - rekao je Kasper.

Tražili su mu i savet kako da smuvaju poznatu ličnost preko društvenih mreža, te ih je zanimalo koja je bila prva poruka koju je poslao Mini na Instagramu.

- Ne postoji savet da nekoga smuvate, ja nikada nisam imao pristup da nekoga smuvam... Naš odnos se od početka gradio na temeljima prijateljstva i upoznavanja. Prva poruka? Čestitao sam joj nastup u emisiji kod Cece - otkrio je Kasper.

Autor: D. T.