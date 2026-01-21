Ne daju joj da padne!
Aneli Ahmić sve vreme je plakala u pabu, te su je tako Sale Luks i Ilija Pečenica podizali, kako bi se sredila i otišla na žurku.
- Lepo, ustaneš, izabereš neki dobar stajling, ne one lambade i haljine za plažu. Bitan je stajling, štikla mora da grmi, našminkaj se - rekao je Luks.
- Sad se našminkaj, obuci, dođi da ti napravim frizuru. Kapci su ti ovoliki, nemoj više da plačeš! Izdržala si toliko toga - rekao je Ilija.
- Rekao je Asmin da hoće da da krevet, a pored spavaju Luka i Anita - rekao je Luks.
- Šta te boli ku*ac ko je pored ako Asmin hoće da da krevet?! - rekao je Pečenica.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić