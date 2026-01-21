SUMNJA DA JE TRUDNA! Anita otkrila sve detalje potencijalne trudnoće, Luka šokirao svojom reakcijom: Problem je ako nije moje! (VIDEO)

Anita Stanojlović otkrila je robotu Toši da sumnja da je u drugom stanju.

- Mislim da više pada prevara svega ovde nego na Zlatiboru. Viski sam poklonio, kome smo dali? - pitao je Luka.

- Odakle nama viski. Prodali smo Maji i Asminu viski sa Elitovizije - rekla je Anita.

- Uzeli smo šest piva i jedno smo dali Bori, ako može onda da dobije jednu čašu vina odaće ti tajnu - rekao je Luka.

- To sam rekla Darku već - rekla je Anita.

- Imamo problem - rekao je Luka.

- Da li je to i tvoj problem?- pitao je Toša.

- Moj problem je ako nisam ja - rekao je Luka.

- Hoću li ja da budem kum? - pitao je Toša.

- Ona ne želi da se potencira nešto, ne bi volela da radi test za džabe - rekao je Luka.

- Kod mene je to malo specifično. Trebalo bi 26. ali može da bude i 28. - rekla je Anita.

