NEDOSTAJE JOJ CAR!? Maja svim srcem moli za LEMURA, u sve umešala Asmina! Sad je sve jasno! (VIDEO)

Asmin Durdžić i Maja Marinković pokušali su od robota Toše da dobiju igračku lemura.

- Imam problem sa Majom, pravi mi svaku noć problem. Ona ne može da spava bez njenog plavog lemura - rekao je Asmin.

- Taj lemur kog ona želi izgleda kao ti - rekao je Toša.

- Molim te Tošo, imam košmare - rekla je Maja.

- Moraš da mi pomogneš da dobije tog plavog majmuna, i liči na majmuna - rekao je Asmin.

- Može Maja da legne pored tebe dok ja ne donesem lemura - rekao je Toša.

- Nećemo da prodajemo jeftine priče. To će da bude spontano. Ti nama obećaj lemura, a mi ćemo tebi dve tajne da kažemo - rekao je Asmin.

- Boli me uvo za tajne - rekao je Toša.

- Ja bih legao već davno pored nje da nisam pravio greške. Sa tim ću da joj dokažem da sam iskren i da se ne igram. Sve što je radila ovde bio je inat, a i ja šta sam radio je bio inat - rekao je Asmin.

- Ima stav kao pravi muškarac, zaštiti me, ali jeste pravio haos - rekla je Maja.

- Mi gajimo simpatije jedno prema drugom - rekao je Asmin.

- Želim da soavate jedno pored drugog i da se ne odvajate včeras - rekla je Maja.

- Ne, ne pada mi na pamet - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić