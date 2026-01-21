Ni zima im ne može ništa: Takmičari zapalili dvorište svojim performansom, Toša ih istog momenta bogato nagradio (VIDEO)

Hit!
Robot Toša krenuo je u deo dvorište gde će mu takmičari izvesti koreografiju koju su pripremili za njega, ali je na putu do tamo proćaskao i sa Aneli Ahmić.
- Aneli, jako si mi lepa i ne znam što si došla na žurku tek u jedan i 45 - rekao ej Toša.
- Jako sam bolesna, kašljem. Nemam gde da spavam, vrata ostavljaju otvorena. Bojim se da se razbolim i to mi je najgore da ne dolazim u emisije. Nemam krevet, ovi se bune - rekla je Aneli.
- Ne plašiš se to što mi tražiš hladno pivo? - pitao je Toša.
- Ne mora biti hladno - rekla je Aneli.
- Idem da đuskam - rekao je Toša, nakon čega su cimeri izveli performans uz pesmu "Napile se ulice".
Naime, Bora je savršeno spremio takmičare za večeras i oni su odigrali svoju koreografiju uz pesmu, zbog čega je Toša bio oduševljen i pohvalio ih.
