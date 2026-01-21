AKTUELNO

Domaći

Ni zima im ne može ništa: Takmičari zapalili dvorište svojim performansom, Toša ih istog momenta bogato nagradio (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Robot Toša krenuo je u deo dvorište gde će mu takmičari izvesti koreografiju koju su pripremili za njega, ali je na putu do tamo proćaskao i sa Aneli Ahmić.

- Aneli, jako si mi lepa i ne znam što si došla na žurku tek u jedan i 45 - rekao ej Toša.

- Jako sam bolesna, kašljem. Nemam gde da spavam, vrata ostavljaju otvorena. Bojim se da se razbolim i to mi je najgore da ne dolazim u emisije. Nemam krevet, ovi se bune - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne plašiš se to što mi tražiš hladno pivo? - pitao je Toša.

- Ne mora biti hladno - rekla je Aneli.

- Idem da đuskam - rekao je Toša, nakon čega su cimeri izveli performans uz pesmu "Napile se ulice".

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Bora je savršeno spremio takmičare za večeras i oni su odigrali svoju koreografiju uz pesmu, zbog čega je Toša bio oduševljen i pohvalio ih.

Kako je sve to izgledalo pogledajte OVDE, a šta su dobili kao nagradu od Toše možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Široke ruke: Toša nagradio i Minu, Kačavenda odmah ljubomoriše! (VIDEO)

Domaći

200 NA SAT! Toša i Elitari zapalili Šimanovce novom koreografijom, sve gori! (VIDEO)

Zadruga

Miljana i Toša u tandemu! Otplesala mu uz pesmu 'Se*si robot', dvorište se ori od plesa i pesme (VIDEO)

Domaći

Rođendan za pamćenje! Toša i Janjuš raspametili Kačavendu poklonom, ona ne može da dođe sebi od smeha (VIDEO)

Domaći

Toša napravio karambol! Pomešao nagrade Ivana i Kačavende, on je izvređao, robot nagradio Milenu i dobio još jedan poljubac (VIDEO)

Zadruga

Hladnoća im ne može ništa: Trubači usijali atmosferu, takmičari zaigrali kolo u dovorištu Bele kuće! (VIDEO)