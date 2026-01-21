AKTUELNO

Domaći

Relja Popović sa Temua! Anita skočila zbog pesme, strasti s Lukom podivljale na bini (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Anita Stanojlović plesala je na bini sa Lukom Vujovićem, svojim dečkom, pored i ostalih cimera, pa je tako krenula pesma Relje Popovića kojoj se ona posebno obradovala.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Luka i ona su odmah počeli da plešu, a tako su strasti uzavrele, pa su počeli sa nikad vrelim plesom uz Reljinu pesmu.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Dača je otkrio detalje koje je njemu Anita, kako kaže, pričala o njenoj navodnoj aferi sa Reljom, a na ovu temu, Relja se do sada nije oglašavao.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Možda dođe dan kada saznaš za nešto što sumnjam: Aneli progovorila o odnosu sa Lukom, pa priznala kako gleda na njegovo očijukanje s Majom (VIDEO)

Zadruga

Trebalo je da mi kažeš: Anita divlja na Luku zbog pića koje je dao za Aneli, on se izvinjava i smeje joj se u facu (VIDEO)

Domaći

Plače kao kiša! Aneli skočila kao oparena na Asmina, pa ga podsetila na prekid druge trudnoće: Popila sam lekove (VIDEO)

Domaći

Sama sebe ponovo odaje! Anita zapretila učesnicima odavanjem informacija, Mića je raskrinkao: Ona brani sebe otkrivanjem nečijih stvari, tovari nekog

Zadruga

Dača izdao Sofiju kao nikad! Igra i veseli se s Terzom dok ona plače, Maja došla po Boru da ga urazumi (VIDEO)

Domaći

VEĆ JOJ NAŠAO ZAMENU: Andrej Savković nakon odluke o razvodu ne prestaje da šokira! Objavio sliku s misterioznom crnkom u NALETU STRASTI, pa uputio bi