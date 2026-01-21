Relja Popović sa Temua! Anita skočila zbog pesme, strasti s Lukom podivljale na bini (VIDEO)

Šok za šokom!

Anita Stanojlović plesala je na bini sa Lukom Vujovićem, svojim dečkom, pored i ostalih cimera, pa je tako krenula pesma Relje Popovića kojoj se ona posebno obradovala.

Naime, Luka i ona su odmah počeli da plešu, a tako su strasti uzavrele, pa su počeli sa nikad vrelim plesom uz Reljinu pesmu.

Podsetimo, Dača je otkrio detalje koje je njemu Anita, kako kaže, pričala o njenoj navodnoj aferi sa Reljom, a na ovu temu, Relja se do sada nije oglašavao.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić