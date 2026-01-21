Obezbeđenje doletelo munjevitom brzinom! Sandra ponovo došla do Hane i Nerija, karambol ne prestaje (VIDEO)

Drama!
Sandra Todić nije želela da se zaustavi, te je tako zajedno sa obezbeđenjem došla ponvoo do Hane i Nerija, kako bi se sa njima svađala.
- Je l' smo se družili i smejali - pitala je Sandra.
- Jesmo, šta je problem?! Evo, ja joj govorim - rekao je Nerio.
- Ku*va ti je mama ona što je bila - rekla je Hana.
- I tebi je isto, ti si uličarka jedna, jedva čekam da ti neko dođe u krevet, pi*ka ti visi do poda. Nećeš ni muža ni dete imati jer te niko neće - rekla je Hana.
- Koje traume imaš, od heroina - rekla je Sandra.
Autor: Nikola Žugić