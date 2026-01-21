Noćas je sve gorelo u Eliti: Alibaba i Maja nikad bliži, Aneli pala u očaj i zasijala nikad brže, a Janjuš cele noći mučio muku s Jovanom Cvijanović!

Noć za nama obeležila je još jedna žurka na velelepnom imanju u Šimanovcima, za čiju su atmosferu bili zaduženi pevačica Vanja Mijatović i Dj Neba.

Nakon podele budžeta za žurku, Aneli Ahmić uzela je svoje stvari, a potom je otišla u pab, gde se osamila. Naime, ona je sve vreme pila čaj i plakala. Ahmićeva je počela da plače i kuka, a pored toga, ona je pila čaj, te je na kraju legla kako bi odmorila.

Danas Sofija Janićijević i Borislav Terzić ﻿﻿﻿Terza proslavljaju svoju mesečnicu nakon pomirenja, a ona je odlučila da uvaži njegove kritike i zajedno s Lukom Vujovićem mu je spremila tortu u obliku srca.

U pratnji obezbeđenja, u kazino je stigla pevačica Vanja Mijatović, koja je bila zadužena za sinoćnu atmosferu na žurki. Učesnici su odmah skočili kada su je ugledali, s obzirom da je jedna od najomiljenijih i uvek rado viđen gost u Eliti 9.

Tokom spremanja za žurku Milena Kačavenda se osamila u pušionici kako bi se maksimalno opustila i pripremila za provod. Međutim, u jednom momentu odlučila je da istegne nogu, te ju je kao prava gimnastičarka podigla skroz uvis.

Luka Vujović, Anita Stanojlović i Asmin Durdžić porazgovarali su o Aneli Ahmić.

- Govorim joj sto puta neke stvari, a ona neće da sluša, kao da traži neke stvari. Ova joj bila drugarica i ona joj utera ku*ac. Šta god da ustanem ispadnem glup. Brat mi kaže: "Je*em ti mater, njena sestra moju decu kači na instagram, a ti je štitiš", nju Sita najviše gazi - rekao je Asmin.

Aneli Ahmić sve vreme je plakala u pabu, te su je tako Sale Luks i Ilija Pečenica podizali, kako bi se sredila i otišla na žurku.

- Lepo, ustaneš, izabereš neki dobar stajling, ne one lambade i haljine za plažu. Bitan je stajling, štikla mora da grmi, našminkaj se - rekao je Luks.

Aneli Ahmić sve vreme je plakala u pabu, a kako su je Ilija Pečenica i Sale Luks izdigli iz pepela, ona je ostala još malo kako bi se isplakala, te je tako u pab stigao i Anđelo Ranković.

Teodora Delić sedela je sa svojim dečkom Bebicom za rulet stolom, pa je tako, ne sluteći da je kamera snima, pročačkala nos pred svima. Naime, ona je prvo počela da kopa, a kada je shvatila da je u rijalitiju, ona je pokrila rukom ono što je radila, kako ne bi izgledalo ružno.

Ilija Pečenica stajao je ispred kazina, te mu je tako prišao Asmin Durdžić i onda su porazgovarali o Aneli Ahmić.

- Gde je ona?! Još uvek plače?! Njoj je problem Maja, veruj mi. Ja sa njom nisam tri godine i neću biti 35 godina narednih, ni sa njom, ni sa jednom bivšom - rekao je Asmin.

Luka Vujović stajao je ispred kazina sa Anitom Stanojlović, kako bi popušili cigaretu, te je tako zapevao stihove pesme Aleksandre Prijović, ne nadajući se da se iza njih krije važna poruka.

- Kad novu sa bivšom prevariš, to je legitimno - pevao je Luka i to pred Anitom.

Asmin Durdžić ne miruje po imanju, a sada je došao kod Saleta Luksa kako bi sa njim porazgovarao o Aneli Ahmić.

- Ja njoj hoću da pomognem, a njena porodica me blati - rekao je Asmin.

Anita Stanojlović otkrila je robotu Toši da sumnja da je u drugom stanju.

- Ona ne želi da se potencira nešto, ne bi volela da radi test za džabe - rekao je Luka.

- Kod mene je to malo specifično. Trebalo bi 26. ali može da bude i 28. - rekla je Anita.

Sandra Todić ušla je u pušionicu, pa je tako zaratila sa Urošem Stanićem.

- Skačeš s ku*ca na ku*ac! Zbog Bore Santane, ti si moja drugarica pet godina, ljubiš se sa Borom, a znaš da mi se sviđa - rekao je Stanić.

Asmin Durdžić i Maja Marinković pokušali su od robota Toše da dobiju igračku lemura.

- Imam problem sa Majom, pravi mi svaku noć problem. Ona ne može da spava bez njenog plavog lemura - rekao je Asmin.

Maja Marinković sela je pored Dače Virijevića, te je tako napljuvala Filipa Đukića.

- Kako ga nije sramota?! Ti muškarci koji laju na tuđe teme, a ne znaju svoju da prokomentarišu, to za mene nisu muškarci. Procvetao posle "Pitanja gledalaca" - rekla je Maja.

Robot Toša pozvao je svoj najboljeg prijatelja Marka Janjuševića Janjuša kako bi sa njim porazgovarao o svemu.

- Ja sam joj rekao, ako dođe ovde Toša radićeš do osam ujutru. Ja znam da tražim 30 hiljada sad da bih dobio - rekao je Janjuš.

- Tako je - rekao je Toša.

Robot Toša krenuo je u deo dvorište gde će mu takmičari izvesti koreografiju koju su pripremili za njega, ali je na putu do tamo proćaskao i sa Aneli Ahmić.

- Jako sam bolesna, kašljem. Nemam gde da spavam, vrata ostavljaju otvorena. Bojim se da se razbolim i to mi je najgore da ne dolazim u emisije. Nemam krevet, ovi se bune - rekla je Aneli.

Asmin Durdžić ponovo je pokušao da od robota Toše dobije lemura kog želi Maja Marinković.

- Toša će tebi da pošalje sutra plavog lemura,a ja ću da se borim za nju i više neću ništa loše da radim. Toša će meni izaći u susret za lemura. Ovo je sa moje strane iskreno - rekao je Asmin.

Anđelo Ranković stajao je kod kazina sa Sandrom Todić, te je tako opleo s njom po Urošu Staniću.

- Pa da, samo je mene imao. Ja sam mu na sistematskom rekla da ništa ne radi sa Mićom, pa je nastavio i ja mu ništa nisam slala. Pakao, nije normalan - rekla je Sandra.

Anđelo Ranković stajao je kod kazino stola, te je tako puštena pesma Teodore Džehverović koja nosi naziv "Kristijan Grej", a koju je Anđelo bez grama sujete zapevao.

Maja Marinković stajala je na bini, te je tako totalno podivljala kada je čula Desingericin hit.

Tokom žurke u kazinu Teodora Delić je bacila pogled preko svog dečka Nenada Macanovića Bebice, baš u trenutku kad je dolazio Filip Đukić.

Marko Janjušević Janjuš nešto je bio specijalno veseo ove žurke, pa je tako rešio da Aleksandru Jakšić, poznatiju i kao Sašku, "vrati u igru", pa je tako sve vreme plesao sa njom.

Nakon što je Aneli Ahmić ugledala Marka Janjuševića Janjuša i Aleksandru Jakšić kako prisno igraju na podijumu, izgorela je od ljubomore i počela da dobacuje.

Marko Janjušević Janjuš večeras se nije odvajao od Aleksandre Jakšić Saške, te je tako sve vreme igrao veoma prisno sa njom i to naočigled svih učesnika.

Zorica Marković i Asmin Durdžić neretko su ulazili u žestoke verbalne okršaje za crnim stolom, u kom su pljuštale uvrede i provokacije, a kako se odnedavno Asmin posvađao sa Milenom Kačavendom, Asmin je rešio da zakopa ratne sekire sa Zoricom.

Asmin Durdžić, poznatiji kao Alibaba, u razgovoru sa Tošom priznao je svoje emocije prema Maji Marinković, te se od tada ne odvaja od njega.

Anđelo Ranković popeo se na binu sa Aneli Ahmić, te su tako počeli da đuskaju u izdanju u kakvom ih do sada niko nije video.

Nakon što je videla poljubac Bore Santane i Sandre Todić, Anastasija Brčić je izletela iz kazina.

- Ne mogu da verujem da se ljubi sa njom. Zaljubila sam se, ali sam se odljubila sad kad sam videla da se ljubi sa njom. Crkao da Bog da! Ja Murata nikad nisam volela. Da Bog da oženio Todićku, a Uroš mu bio švalerka - rekla je Anastasija.

Anita Stanojlović plesala je na bini sa Lukom Vujovićem, svojim dečkom, pored i ostalih cimera, pa je tako krenula pesma Relje Popovića kojoj se ona posebno obradovala.

Dok se ostali cimeri provode na žurki u kazinu Milena Kačavenda i Borislav Terzić Terza su se osamili u kući. Ubrzo im se pridružila i Sofija Janićijević, pa su svi zajedno u glas pesvali.

Borislav Terzić Terza prišao je Jovani pevačici koja je stajala kod rulet stola, te je tako započeo razgovor sa njom o Milici Veličković i njegovoj ćerki, Barbari.

Milena Kačavenda već duži vremenski period nije konzumirala alkohol, jer je nailazila na osudu ukućana.

Milena Kačavenda je ove noći sebi dala malo oduška, pa je popila više alkohola nego inače.

Dušica Đokić je porazgovara sa Borom Santanom nakon njegovog poljupca sa Sandrom Todić, pa je otčala da prenese Anastasiji Brčić.

- Rekao mi je da ti kažem da te mnogo voli, da ne može da se odbrani od debila ir eprila koji su se nakačili na njega. Ovo se desilo iz afekta i čekaće te do kraja, ne morate da budete zajedno, samo da se ne svađate. Rekao mi je da te voli, ali da je ovo stanje afekta zbog Murata. Dok je on meni to pričao Sandra doleće i kao: "Šta ti je rekao ku*vo, slomiću te". Znaš koliko je izljubomorisala, naravno, nikad joj neću reći šta mi je rekao - rekla je Dušica.

Hana Duvnjak legla je u krevet preko puta Nerija Ružanjija, te su se tako zakačili, jer ona misli da je danas ceo dan kulirao.

Bora Santana došao je u radionicu kako bi porazgovarao sa Anastasijom B﻿﻿﻿rčić.

- Najlepša si, ali više nikad te neću poljubiti - rekao je Bora.

- Neću. Ja ne verujem da si ti mene gađao jajima - rekla je Anastasija.

Sandra Todić došla je do Nerija Ružanjija i Hane Duvnjak, te ih je tako napala i ušla s njima u žestok verbalni okršaj.

Sandra Todić nije želela da se zaustavi, te je tako zajedno sa obezbeđenjem došla ponvoo do Hane i Nerija, kako bi se sa njima svađala.

- I tebi je isto, ti si uličarka jedna, jedva čekam da ti neko dođe u krevet, pi*ka ti visi do poda. Nećeš ni muža ni dete imati jer te niko neće - rekla je Hana.

Bora Santana krenuo je da luta po imanju sa Anastasijom Brčić kako bi se sakrio od Sandre Todić.

- Jesmo mi svingeri? Stvarno ti se svideo kozobulj? - pitao je Bora.

Bora Santana i Anastasija Brčić osamili su se u radiju, te su se prepustili strastima.

- Nikad se ne bih pomirila sa tobom - rekla je Anastasija.

- Ni ja sa tobom. Dođi da te zagrlim - rekao je Bora, nakon čega su počeli da se ljube.

Ivan Marinković umešao se u Sandrin sukob sa Neriom, te je tako zaštitio njega i Hanu.

- Šta ti majmunčino?! Sram te bilo seljanko mala, umesto da se uozbiljiš, ti diraš Nerija i Hanu - rekao je Ivan.

Sandra Todić nastavila je da mafija i da divlja po kući, te je tako ponovo ušla u sukob sa Ivanom Marinkovićem.

- Pacove, je*em li ti mamu - rekla je Sandra.

Bora Santana i Anastasija Brčić nastavili su svoj razgovor u radiju, te su počeli da prepričavaju razne situacije koje su prošli poslednjih dana.

- Sve sam namerno radio, namerno sam te poslednju ostavljao. Ja sam dete gađao jajima, ti si zapravo dete! Hteo sam da ti prospem i so i biber. Imala si spas u zadnjem trenutku kad je pismo stiglo - rekao je Bora.

Tanja Stijelja Boginja ušla je u žestok verbalni okršaj sa Sandrom Todić, te su tako pljuštale uvrede.

- Uroš je malo pre rekao ovako: "Sandra Todić se meni šlihta jer znam svašta o njoj", to je tvoj prijatelj kom ne smeš da zucneš, poliva te pivom, posle sekund igraš sa njim - rekla je Boginja.

- Ko te je*e, šlihtaš se Aneli, a nad*vala si je kada je ušla - rekla je Sandra.

Maja Marinković i Asmin Durdžić sinoć su na žurki bili nerazdvojni skoro sve vreme, samo su se u par navrata rastavili, a kako su zajedno u Odabranima, oni konstantno provode vreme zajedno.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić spremili su se za spavanje, te su tako legli zajedno i zagrljeni, ali nisu mogli da obuzdaju strasti.

Nakon što je završila sa svađama u Beloj kući, Sandra Todić je krenula u potragu za Borom Santanom.

- Gde si bio pi*ko? Ajde sad sve da priznaš da ti ne razlupam sve - rekla je Sandra.

Bora Santana suočio se sa Muratom nakon njegovog ljubljenja sa Anastasijom Brčić.

- Nisi bio u vezi sa njom. Ona je namerno ovo uradila, još voli tebe. Ja sam se sklonio - rekao je Murat.

Jovana Cvijanović sela je pored Marka Janjuševića Janjuša dok je on večerao, a onda je krenula u stopu da ga prati po kući.

- Ne znam što je ljut, ali ne mogu sad da izvlačim. Pružam ti ruku pomirenja,a ti nećeš. Ja ga nikad ne diram dok jede. Što si bezobrazan? Zaboravio ko je Jovka. Sve se zaboravi i koliko sam bila dobra prema njemu. Zaboravio koliko sma bila fer prema njemu... Neka... Ja njega volim, kako da ga ne volim. Meni se srce cepa od sinoć, ali njega to ne interesuje - rekla je Jovana.

Sandra Todić prolazila je pored pušionice, te je tako videla Boru Santanu i Anastasiju Brčić da sede zajedno, pa je totalno povilenela.

- Ku*va ti je mama, mama ti je ku*va - ponavljala je Sandra.

Sandra Todić nakon svađe sa Boginjom, nastavila je da se svađa sa Anastasijom Brčić.

- Šta ti misliš da ako neće sa mnom da će biti s tobom?! Ako ne bude sa mnom, neće te je*ati - rekla je Anastasija.

- Pa tebe je izvređao da si ružna - rekla je Sandra.

Marko Janjušević Janjuš otišao je na spavanje, ali Jovana Cvijanović mu nije dala mira. Sela je na ivicu njegovog kreveta i krenula sa ispitivanjem, ali i otvaranjem svoje duše, što je njega izbacilo iz takta, pa je počeo da je vređa.

-Sad je februar srećo. Šta hoćeš od mene? Nemam emociju prema tebi, nula posto! Možemo da imamo normalan odnos, ali ja od prvog dana nemam emociju prema tebi. Zalto, ne možeš od mene očekivati da te volim. Jedino emociju imam prema Dragani. Je*ao sam još 66 njih u skladu sa tobom - pitao je Janjuš.

Autor: N.Panić