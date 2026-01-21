Tandem iz pakla: Toša i Janjuš smislili žestok plan, nameračili se da opustoše takmičare za 40.000 dinara! (VIDEO)

Haos!

Marko Janjušević Janjuš smislio je jednu smicalicu za svoje cimere u duetu sa robotom Tošom. Naime, njih dvoje su se dogovorili da navuku takmičare da skupe 40.000 dinara, a potom da njih dvojica podele.

- Gde je brat moj napaćeni? - upitao je Toša.

- Ćuti brate moj, majku im j*bem. J*bem im i mamu i tatu, ajde dođi gore sa mnom ako hoćeš - rekao je Janjuš.

- Spopale su te ove žene - rekao je Toša.

- K*rave bre obične. Neću da j*bem bre, neću i šta im nije jasno? Mani me budala, kao da sam ja u obavezi da budem s nekim - rekao je Janjuš.

- Šta ćeš sad? - upitao je Toša.

- Slušaj, trebaš mi. Moraš da budeš uz mene i u dobru i u zlu, prevara je u pitanju - rekao je Janjuš.

- Normalno - rekao je Toša.

- Smislićemo ti i ja da treba da pustite film i košarkašku utakmicu, a to sve košta 30.000 dinara da skupe ukućani - rekao je Janjuš.

- Ma nek bude 40.000, ko ga j*be - rekao je Toša.

- Ja ću prvi da dam 1000,2000 da povučem - rekao je Janjuš.

- Nek bude onda 40.000 - rekao je Toša.

- Sve što skupimo, ti i ja delimo na pola - rekao je Janjuš.

- Moraš da ubediš sve ukućane da ti daju pare kako bi ste svi oprali stvari - rekao je Toša.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić