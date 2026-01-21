AKTUELNO

Procurio intimni snimak Ene i Peje sa Tajlanda: Opkoračila ga u bazenu u tanga bikiniju (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ljubav bivših učesnika "Elite" Ene Čolić i Jovana Pejića Peje opstala je i nakon rijalitija, uprkos lošim predviđanjima pojedinaca, a oni su dokazali da im je emotivna veza iz dana u dan sve jača.

Ena i Peja maksimano uživaju u svakom zajedničkom trenutku, budući da oboje obožvaju da putuju, nije ni čudo što su odlučili da spakuju kofere i na novi odmor odu baš usred hladnog janura.

Očekivano, zaljubljeni par odlučio se za egzotičnu destinaciju - izabrali su Tajland, odakle se svakodnevno javljaju pratiocima na društvenim mrežama, a najveću pažnju privukao je intimni video koji je objavila Ena.

Naime, njih dvoje razmenjivali su nežnosti u bazenu u okviru kompleksa u kom odsedaju, a sve je zabeleženo kamerom mobilnog telefona. Čolićeva je mamila uzdahe u tanga bikiniju, a u jednom trenutku opkoračila je svog dragog koji ju je rado prihvatio za noge, a onda su pali sočni, vreli poljupci tokom noćnog kupanja.

Autor: D.T.

