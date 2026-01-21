Informacije iz prve ruke: Dača progovorio o gorućim temama u Eliti, pa raskrinkao sve takmičare do srži! (VIDEO)

Takmičarima se ne piše dobro!

Drvo mudrosti pozvalo je i Daču Virijevića na razgovor kako bi progovorio o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta misliš o Jovani? - upitalo je Drvo.

- Mislim da se Janjuš igrao s njom i manipulisao kao i sa svima što radi. Napolju ima trista žena, sada radi sve isto. Jovana mi je u jednu ruku luda, a u drugu ruku psiho - rekao je Dača.

- Šta misliš o Aneli i njenim bivšima? - upitalo je Drvo.

- Ušla je kao osoba da raščivija nešto i dokaže svoju istinu, ali ona je došla do toga da je potvrdila sve Asminove reči. Ja sam se setio da je ona hvalila Filipa pre mesec, dva i ovo radi u inat Maji jer se oni nikako ne poklapaju. Vidim da i Filip radi neke stvari u inat, to moram da kažem. Do pre tri dana se folirao i tražio psihologa, a onda posle tri dana sva ta depresija nestaje i juče ustajei kaže: ''Mi ćemo se družiti i to će se nastaviti''. Šta on ima da se druži sa bivšom verenicom svog najboljeg druga? On je jedan veliki folirant, glumio je dva dana i sada će da se druži sa svima. Piće sledeći utorak, a Aneli je najveća blamčina. Odj*bali su je Janjuš, Asmin, Luka i ostao joj je samo Filip. Ukoliko se desi da Maja i Asmin uđu u vezu, ona će nestati sa lica zemlje zbog sujete - rekao je Dača.

- Šta misliš o Aniti i Luki? - upitalo je Drvo.

- Oni su toliki foliranti, ja imam informaciju da je Anita ispričala Luki sve za Relju. Meni je to rekla bliska osoba koja je bliska sa Anitom. Nakon što sam saznao da on to zna, a onako se folira ostao sam zgrožen. Luka nema poštovanja prema Aniti jer priča sa Terzom koji ima najgore moguće mišljenje o Aniti. Sada ću ti odati jednu tajnu. Sinoć je Luka sve vreme gledao u Maju, pa je posle toga stavio naočare i Maja i ja smo se sve vreme smejali. Ljudi mogu da pogledaju žurku, njihova ljubav mi je jedna obična lakrdija i Anita ima dva grama mozga u glavi - rekao je Dača.

- Šta misliš o Sofiji i Terzi? - upitalo je Drvo.

- Jako je delikatna situacija. Rekao sam im da mi je katastrofa, ostao sam bez reči kada sam čuo šta Sofija njemu izgovara. Nisam mogao da verujem da joj je on tako lako oprostio sve i prošao preko toga. Ja znam da Sofija ne mrzi Barbaru, ali ja ne znam kako oni očekuju da će sutra Milica dati Barbaru njemu i njoj da budu s njom. To je jedan toksičan odnos postao, brzo će pući i opet će se izvređati - rekao je Dača.

- Koju pesmu želiš za tajnu koju si mi odao? - upitalo je Drvo.

- Želim pesmu od Cece: ''Bravo za tebe'' - rekao je Dača.

Autor: N.Panić