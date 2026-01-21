Zavirite na prvi rođendan Konstantina, sina Stefani i Munjeza! Grujićeva javno prozvala oca deteta: Nije zvao ni na Božić, a ni danas (FOTO)

Pre tačno godinu dana na svet je došao Konstantin, sin bivših učesnika "Elite" Stefani Grujić i Danijela Dujkovića Munjeza, a ponosna majka samo za Pink.rs pokazala je kako s naslednikom proslavlja njegov prvi rođendan.

U dečijoj igraonici organizovana je prava fešta u čast malog Konstantina, a rođendanu ne prisustvuje Munjez, slavljenikov otac.

- Munja nije zvao ni na Božić ni danas, zvanično nije pozvan, ali niko mu ne brani da dođe. Uživam sa svojim sinom koji je i prohodao - rekla je Stefani za naš portal i dodala:

- Trčkara mi ovde, haos pravi. On je mamimo zlato i ovo nam je najlepši dan zajednički - priznala je Stefani.

- Pozdrav za Pink.rs koji je moja kuća i ovo je samo za vaše čitaoce - poručila je ona.

Podsetimo, Stefani je zatrudnela tokom emotivne veze sa Munjezom u rijalitiju "Elita 7", a mesecima nije znala da je u blagoslovenom stanju. Trudnoću je skrivala od očiju javnosti, a tada je bila u emotivnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, koja joj je bila glavna podrška tokom trudničkih dana.

Upravo je Matora bila ta koja je tada Stefani i Konstantina izvela iz porodilišta, dok Munjez nije ni znao da mu je bivša draga trudna. Da je postao otac obavešten je pismom u rijalitiju, tokom "Elite 8", a vest o prinovi šokirala je tada kompletnu javnost.

Posle brojnih razmirica koje su imali u prethodnoj sezoni, činilo se da su njih dvoje uspeli da nađu zajednički jezik u cilju dobrobiti deteta. Međutim, po svemu sudeći, njih Stefani i Munjez nisu u dobrim odnosima, u prilog čemu govori i njena izjava da ih on nije kontaktirao tokom praznika, ali ni danas, na detetov rođendan.

