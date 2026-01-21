Moj otac ga je zvao i rekao... Jovana priznala šta je govorila u policiji kad je od Janjuša dobila prijavu za uznemiravanje! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Jovana Cvijanović otkrila je takmičarima "Elite" šta je rekla policiji kad ju je Marko Janjušević Janjuš prijavio za uznemiravanje.

- Rekla sam da neću više zvati. Ja sam tad prestala, a moj otac je tad zvao i rekao: "Bude li te još jednom zvala reci mi da rešim sa njom". 20 dana posle toga smo se preko lažnog profila čuli. Što sam psihopata kad se pomirio sa mnom? - govorila je Jovana.

- Tvoja majka je rekla da si ti opičena - rekao je Bora.

- Mi smo se posvađali, a on je zvao i javila mu se moja mama - dodala je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić