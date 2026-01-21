AKTUELNO

Moj otac ga je zvao i rekao... Jovana priznala šta je govorila u policiji kad je od Janjuša dobila prijavu za uznemiravanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Jovana Cvijanović otkrila je takmičarima "Elite" šta je rekla policiji kad ju je Marko Janjušević Janjuš prijavio za uznemiravanje.

Ovo napolju da je napravio izlomio bih ga: Luka besan kao ris na Filipa, Maja i Anita udružile snage i nikad žešće urnisale Đukića! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla sam da neću više zvati. Ja sam tad prestala, a moj otac je tad zvao i rekao: "Bude li te još jednom zvala reci mi da rešim sa njom". 20 dana posle toga smo se preko lažnog profila čuli. Što sam psihopata kad se pomirio sa mnom? - govorila je Jovana.

Razvezao jezik: Maja isturirala Luku, on ponovo otkrio previše o vezama Filipa Đukića! Ovo mu se neće svideti (VIDEO)

- Tvoja majka je rekla da si ti opičena - rekao je Bora.

- Mi smo se posvađali, a on je zvao i javila mu se moja mama - dodala je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

