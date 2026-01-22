AKTUELNO

Njemu je dosadno jer ga svaka hoće: Bivša učesnica Elite dala šok prognozu! Sigurna da će Alibaba smuvati Maju, a za njenu akciju sa Filipom nije imala lepe reči! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Bivša učesnica "Elite" Jasmina Ana večeras gostuje u emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji. Ona je razgovarala sa voditeljima Anastasijom Buđić i Stefanom Miloševićem Pandom i komentarisala aktuelna dešavanja iz najgledanijeg rijaltija u regionu.

- Mislim da će Maja da se smuva sa Asminom i bolje da je sa njim bila od samog početka, nego što je ono uradila sa Filipom. Maja je slatka i njoj je sve oprošteno. Trebalo je da pusti još da joj se udvara gospin Asmin. Meni je on strašno simpatičan kako je društven i tu je kao da se zna 100 godina sa svima, hoće da pomogne i strašno je empatičan. Super je Asmin - govorila je Jasmina Ana.

- Istakao je da je za odabir devojaka konzervativan, da li će njemu da bude kočnica što je Maja bila sa Filipom? - pitao je Panda.

- Neće, on će da pređe preko toga. Maji nije trebalo da bude sa Filipom - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao da su prebrzo ušli i odnos i ona kao da se ponašala stidljivo - rekla je Anastasija.

- Filip je verovatno neodoljiv, kao što je Aneli fatalna žena. To je za nju poniženje jer je on mrtav pijan. Mislim da se Maja zanela, da nije razmišljala i to je njena greška. Muškarac koji prvo veče spava sa devojkom više nema šta da traži sa njom. Može nekad da bude strašna privlačnost, ali ovde ni nema vremena da ih požele. On je poželeo Teodoru i rekao je da bi sa njom ušao u vezu i to jer je imao prepreku. Njemu je dosadno jer ga sve devojke hoće. Kako mogu da spavaju sa tako lakim muškarcem kao što je Filip? - pričala je Jasmina Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

