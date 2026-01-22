AKTUELNO

Domaći

Žestoka prozivka: Bivša učesnica Elite unakazila Jovanu Cvijanović, brutalno je urnisala zbog odnosa sa Janjušem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Surovo iskrena!

Bivša učesnica "Elite" Jasmina Ana u emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji. Ona je razgovarala sa voditeljima Anastasijom Buđić i Stefanom Miloševićem Pandom i komentarisala aktuelna dešavanja iz najgledanijeg rijaltija u regionu.

pročitajte još

Stala u njegovu zaštitu: Aneli zapušila usta zlim jezicima koji hoće da posvađaju Filipa i nju! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona nije sa svoja, nekako je čudna. Sve ono što je iznela o bivšim oženjenim muškarcima i Janjuš se i tad sa njom zafrkavao. Verujem da je njemu trebalo neko da mu opegla, ali da je nikad nije uzimao za ozbiljno. Ona čuje samo unutrašnje glasove, a spolja joj ništa ne ulazi. Janjuš je u ovoj sezoni jako simpatičan i duhovit. Nije mi bio okej u sezoni kad je bio sa Aneli, ali sad jeste i najbolji je kad nije u vezi. Žao mi je što Kačavenda nije uspela da ga osvoji. Verujem da je bio sa njom kad nije znao šta će sa sobom, ali da se zaljubio nema šanse. On nju nije pravio ludom nego je ona takva kakva jeste i nije čitava - govorila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Seče jezikom kao sabljom: Kačavenda u par poteza unakazila sve parove iz Bele kuće! (VIDEO)

Domaći

Nikakva je prijateljica Staniji: Mina razotkrila sve detalje muvanja Maje i Alibabe, pa nikad žešće urnisala Teodoru i Bebicu! (VIDEO)

Zadruga

Alibaba da pošalje šampanjac, a ona neka nazdravi za svoju propast: Anđela bez dlake na jeziku urnisala Aneli zbog pomirenja sa Đedovićem! (VIDEO)

Zadruga

Ja mu to nikad ne bih uradila: Sofija bez dlake na jeziku dala sud o haosu Mine i Terze, zbog ovoga je sigurna da između njih NEMA LJUBAVI! (VIDEO)

Domaći

Novi udar na Enu Čolić: Bivša učesnica Elite razvezala jezik, brutalno je urnisala zbog odnosa sa Pejom! (VIDEO)

Zadruga

Brutalno unakažavanje Anđele i Gastoza: Sanja Grujić sklopila sve kockice, pa ih demolirala kao nikad do sad! (VIDEO)