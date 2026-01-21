Gaziću je dok sam živa: Ana Spasojević gori od besa zbog Terzine pljuvačine po njoj, nikad brutalnije unakazila Sofiju! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku dala sud o ljubavnom odnosu Terze i Sofije!

Bivša učesnica "Elite" Ana Spasojević večeras se uključila u emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji. Ona je razgovarala sa voditeljima Anastasijom Buđić i Stefanom Miloševićem Pandom i komentarisala aktuelna dešavanja iz najgledanijeg rijaltija u regionu, a posebno se dotakle njegov bivšeg prijatelja Borislave Terzića Terze i njegove veze sa Sofijom Janićijević.

- Čovek me je izvređao ni krivu, ni dužnu. Ja sam prijatelj, uvek sam lojalna i to se zna. Ovo što je Terza uradio je jako ružno. Ne znam čime je hteo da me povredi time što je rekao da me je bivši momak varao sa bivšim momkom, šta je tu kanal za mene? To jeste istina. Ovo što je izneo oženjen momak i trudna žena to veze s mozgom nema, ali ne znam kako je to smislio. Očekivala sam da će da krene na mene kad dobije informaciju da napolju pljujem Sofiju. Sutra da mu uđe informacija da njegov rođeni brat pljuje Sofiju sigurna sam da će i po svom bratu da pljuje. To nije ljubav - govorila je Ana.

- Što onda stavlja Sofiju ispred vas? - pitao je Panda.

- To je već uradio, stavio je Sofiju ispred svog deteta. To je sve ofrlje prošlo kad je ona njemu izvređala dete. Terza je bio mrtav pijan i ne zna pola stvari koje je ona njemu izgovorila - rekla je Ana.

- Misliš da on ne bi prešao Sofiji preko svega da je video šta je sve rekla? Možda nije trebalo da pije to veče - dodao je Panda.

- Ja mislim ako ima bar malo mozga, ako nije omađijan da ne bi prešao preko svega toga. Njegovo pomirenje sa Sofijom nema veze sa Barabrom i Milicom jer je to bilo i prošlo i Milica oko toga ne pravi problem, ali on nije svestan nekih stvari i ne mogu da verujem da je prešao preko nekih stvari. Ne mogu da svarim da je mogao da pređe preko toga i pravdam ga da nije jasna slika jer je on rekao da će videti da li može da pređe preko toga kad se pusti klip. On traži razlog da nju opravda. Ja ne znam da li je on lud, da li ima poremećaj ili je omađijan. Ja ću nju da pljujem dok sam živa jer je to zaslužila - nastavila je Spasojevićeva.

Autor: A. Nikolić