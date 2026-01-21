Gledali biste kako se kači na Medičija: Stanija zadala žestok udarac Alibabi, evo šta bi uradila u Eliti! Zbog ovoga bi mu pozlilo (FOTO)

Starleta brutalno odgovorila na prozivku!

Stanija Dobrojević novim slikama na društvenoj mreži Instagram izazvala je lavinu komenata. Jedan od profila smatrao je da se provokativno fotografisala kako bi Asmina Durdžića napravila ljubomornim, a ona mu je odmah žestoko odgovorila.

- Očajna do bola. Najradije bi se i ovde skinula gola ne bi li Asmina učinila ljubomornim. Savršen par - glasio je komentar ispod Stanijine objave.

- Da sam htela da pravim ljubomoru već bih bila u "Eliti" sa lepim manekenom pored sebe, pa da gledate kako se Aki kači na Medičija. Ovako solo život, Majami, moj mir i slike koje taj neko ne može ni da vidi. Tako da ne piši gluposti - odgovorila je Stanija.

Autor: A. Nikolić