Potvrdila sve Ivanove priče! Anđelo pecnuo Anitu, ona skočila i sve priznala: On mi želi ZLO, a Matora ne (VIDEO)

Milan Milošević, voditelj emisije "Pitanja gledalaca", naredno pitanje pročitao je Anđelu Rankoviću.

- Anđelo, rekao si da se Anita takmiči sa Aneli, u čemu tačno - glasilo je pitanje.

- Ne samo sa Aneli, nego sa svakom devojkom u svemu. Takmiči se sa Aneli da ako bi Luka rekao da mu je bolji se*s sa Anitom nego sa Aneli, njoj je to za ponos, da bilo ko kaže da je ona najzgodnija i najlepša, to je njoj samo bitno, to je ono što je zanima samo u takmičenju s drugim devojkama. Nisam mislio ništa ozbiljnije od fizičkog izgleda. Ovo pitanje je postavljeno zbog onoga što sam rekao, ona je njoj rekla: "Dokazala sam ti da on želi više mene nego tebe", a time je ubacila sebe u koš žena koje se mešaju u tuđ odnos - rekao je Anđelo.

- Ma njegovo mišljenje me ne intresuje. Ja sam pokazala kada sam se takmičila ko je pobedio. Razlika u 30 i nešto procenata nije mala stvar. Da sam lepa, znam da sam lepa, znam da sam zgodna, svesna sam tih stvari. Ja sam govorila da je Luka folirant onda kada je pričao da se ne muva sa mnom i ne gleda, a sve je to radio - rekla je Anita.

- Ali, onda je Anđelo folirant jer kada sam ja govorila da je Anita folirant, on je ušao u vezu s njom, kako si bio sa folirantom - rekla je Matora.

- Tada mu je odgovaralo - rekla je Anita.

- Ovo što je Anita sada stavila prste na uši, to mi je lažno! Ako nisi stavljala kada si pričala s Matorom, šta si stavila sada - skočio je Luka.

- Ako ti hoćeš da pričaš, ti pričaj, ali mene ne intresuju...Matora ne želi da se svađa sa mnom, on želi da se svađa sa mnom - rekla je Anita.

Autor: Nikola Žugić