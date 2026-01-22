AKTUELNO

Zadruga

Prirodna selekcija: Aneli podržala bivše u druženju, smatra da su se ujedinili jer ih je sve povredila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića i Luku Vujovića.

pročitajte još

Nemoj da kažem ime tiktokera, mogu da je sahranim: Terza spreman da raskrinka Anu Spasojević, Sofija je demolirala, a onda je Kačavenda skočila: Priča

- Družite se, briga vas šta drugi pričaju. Tu su mnogi jedni drugima praštali, pa što ne bi i vi? Imate veliku podršku napolju - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ništa ne radim zbog podrške. Mene su Grofica i Aneli posvađale sa Lukom jer su kačile slike Nore i njega na Instagramu. Hvala Bogu da Luka nije došao u Banja Luku jer ne znam kakav bi otišao odande. Ja njega sad i gotivim, simpatičan mi je i nema zle krvi u sebi - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Sve veću nadu gaji: Alibaba indirektno priznao da priželjkuje vezu s Majom Marinković! (VIDEO)

- Ovo kakav odnos imamo Asmin i ja sada, to je bio moj stav u Eliti 8. Pričao sam da ona treba da ima dobar odnos s Asminom, podržao sam i na video call-u smo pričali totalno normalan. On meni prija dečko, mi popričamo - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću j*bati mater i Aneli, i Siti, ali i Grofici. Ona će svaki dan da grebe na kapiju. Tvoja sestra, tvoj brat i tvoja mama će da mi p*še k*rac kad budem izašao. Od mog brata žena nikad nije lošu reč rekla, a jedna k*rvinska Sita nju da blati. J*bem li vam mamu - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Koristi svaku priliku da dodirne Maju Marinković! Alibaba više ne može da se suzdrži , pogledajte šta je uradio usred žurke (VIDEO)

- Šta je mali debeli? - upitala je Aneli.

- Meni nije normalno da se druže, ali ako oni prijaju jedno drugom onda nek se druže. Mene mnogo zabole da li će Lukina podrška da me podrži i kači, ja imam moju podršku - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja podržavam to da se svi moji bivši druže, tako da je meni drago što se oni druže i imaju podršku. Slažem se sa gledaocima, a i ja da sam napolju možda bih podržala da ih gledam zajedno. Jako su mi simpatični, trebaju da se druže jer je to prirodna selekcija, povređeni muškarci - rekla je Aneli.

pročitajte još

Ogolila dušu do srži: Aneli na ivici suza progovorila o bivšim momcima, pa priznala da će se od danas igrati sa svima! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ZBOG OVE ANKETE SVI POKUŠALI DA SE OPRAVDAJU: Aneli tvrdi da su za sve zaslužni Luka i Asmin (VIDEO)

Zadruga

Danas su mi rekli da sam bolesna jer sam se vezala za robota: Aneli priznala da bi živela sa Tošom, a otkrila i zašto ga vređa! (VIDEO)

Zadruga

Rešila da svede sve račune: Aneli odlučila da se obračuna sa Janjušem! Njihova svađa prerasla u urnebesnu scenu: Grudve lete na sve strane (VIDEO)

Zadruga

Upalili šestoro očiju! Anita i Luka otišli u izvidnicu, zanima ih da li su Alibaba i Aneli završili zajedno (VIDEO)

Domaći

Lupio šakom o sto: Luka doneo odluku da ne prekida komunikaciju s Terzom zbog Aneli jer smatra da je njen karakter nula! (VIDEO)

Zadruga

Asmin i on su prirodna selekcija: Durdžić stao uz Vujovića, ona ih izvređala, Luka zaurlao: Sram te bilo, sada isto misliš... (VIDEO)