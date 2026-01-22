Prirodna selekcija: Aneli podržala bivše u druženju, smatra da su se ujedinili jer ih je sve povredila! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića i Luku Vujovića.

- Družite se, briga vas šta drugi pričaju. Tu su mnogi jedni drugima praštali, pa što ne bi i vi? Imate veliku podršku napolju - glasilo je pitanje.

- Ja ništa ne radim zbog podrške. Mene su Grofica i Aneli posvađale sa Lukom jer su kačile slike Nore i njega na Instagramu. Hvala Bogu da Luka nije došao u Banja Luku jer ne znam kakav bi otišao odande. Ja njega sad i gotivim, simpatičan mi je i nema zle krvi u sebi - rekao je Alibaba.

- Ovo kakav odnos imamo Asmin i ja sada, to je bio moj stav u Eliti 8. Pričao sam da ona treba da ima dobar odnos s Asminom, podržao sam i na video call-u smo pričali totalno normalan. On meni prija dečko, mi popričamo - rekao je Luka.

- Ja ću j*bati mater i Aneli, i Siti, ali i Grofici. Ona će svaki dan da grebe na kapiju. Tvoja sestra, tvoj brat i tvoja mama će da mi p*še k*rac kad budem izašao. Od mog brata žena nikad nije lošu reč rekla, a jedna k*rvinska Sita nju da blati. J*bem li vam mamu - rekao je Alibaba.

- Šta je mali debeli? - upitala je Aneli.

- Meni nije normalno da se druže, ali ako oni prijaju jedno drugom onda nek se druže. Mene mnogo zabole da li će Lukina podrška da me podrži i kači, ja imam moju podršku - rekla je Anita.

- Ja podržavam to da se svi moji bivši druže, tako da je meni drago što se oni druže i imaju podršku. Slažem se sa gledaocima, a i ja da sam napolju možda bih podržala da ih gledam zajedno. Jako su mi simpatični, trebaju da se druže jer je to prirodna selekcija, povređeni muškarci - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić