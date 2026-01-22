Opet sumnjičav: Takmičari ubacili Bori bubicu u glavu da se Anastasiji sviđa Alibaba, njemu nije lako! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anastasiju Brčić.

- Devojko, zašto voziš Murata, a zapravo svi znamo da ti se dopada Asmin. Šta je problem priznati? - glasilo je pitanje.

- To za Asmina je Todićka izmislila, to nije istina. Murat i ja smo se družili i upoznavali, ali htela sam da se inatim Bori s njim iskreno - rekla je Anastasija.

- Čudo da tvoja najbolja drugarica oda to za Asmina kao tajnu - rekao je Milan.

- Ja da sam hteo da teram Bori s njom inat, mogao sam da teram - rekao je Alibaba.

- Ja nikad nisam primetio da se njoj sviđa Asmin, ali počeo sam tada da gledam - rekao je Bora.

- Ona je toliko ispala podla i zla, to je strašno - rekla je Matora.

- Mislim da je veći problem što je ona nas izdala, a ona se kao zbog pesme uvredila - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić