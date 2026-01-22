GLEDAOCI, DA, DOBRO ČUJETE! Svima popadale vilice zbog Kačavendinog priznanja, otkrila da je Anđelo hteo se*s sa njom: Govorio je da bi me nabio uza zid i hvatao za vrat (VIDEO)

Skandal nad skandalom za sam kraj!

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje Dragani Stojančević.

- Da li ti se sviđa Sale Luks - glasilo je pitanje.

- Ne sviđa mi se, mi stalno blejimo i pričamo, jedina osoba koju volim i koja mi se sviđa je Jovana - rekla je Dragana.

- Ja bih prva primetila - rekla je Matora.

Naredno pitanje bilo je za Saru Stojanović i Saleta Luksa.

- Da li vas dvoje opet nešto mutite - glasilo je pitanje.

- Ne, mi smo u okej odnosima, nema potrebe da se vređamo i blamiramo ovde. Mene iznervira kada dobaci da može da me ima kada hoće i da može da me je*e, taj film neće gledati - rekla je Sara.

- Neka nađe momka...Ona legne i kod Bore, flertuje sa Milanom, nemam ništa protiv. Uvek mogu da vratim moje bivše jer sam bio okej - rekao je Luks.

Sledeće pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Da li znaš da je veštačka inteligencija spojila tebe i Kačavendu kao najidealniji par Elite - glasilo je pitanje.

- Nije mi čudno to uopšte. Iz istog smo grada,. mangupi smo na svoj način i bili i ostali, imamo tu uličnu inteligenciju, imamo kodekse koje poštujemo i ne poštujemo, samo što bi to možda moglo da bude pre 10-ak godina - rekao je Ivan.

- E pošto sada ovako pričaš, ja nikada ne bih bio sa ženom koja može majka da mi bude, čisto da ti kažem - dobacio je Anđelo Kačavendi.

- Hajde da objasniš gledaocima što si mi poslao one poruke, je*ačke. Slao mi je poruke...Kada sam bila u Crnoj Gori sa decom, u izolaciji smo pominjali punjač. Ja sam isključila telefon, deca su sve snimila, slao mi je je*ačke poruke, sve sam snimila jer budaletina nisam. Smatram da sam mu bila iritantna zbog odnosa sa Janjušem, ne znam samo kako bi me hvatao onda za vrat, nabijao uza zid i je*ao sa ove ili one strane. I sada da se vratimo na to da jeste fetišar i da ne znam kako bi je*ao babu, ženu koja može majka da mu bude - rekla je Kačavenda.

- Ako sam ja sve tebi pisao, je l' sam se ja dopisivao sam sa sobom?! Što si ti bila super sa mnom?! - pitao je Anđelo.

- Kada sam videla šta radi, nisam ni ja budala, napravila sam odstupnicu i sada pričaj o babama - rekla je Milena.

Autor: Nikola Žugić