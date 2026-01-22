NJEGOV SUD SU SVI ČEKALI! Nakon što je Kačavenda otkrila da joj je Anđelo slao VRELE PORUKE, za portal Pink.rs oglasio se Marko Đedović!

Nije se libio da iskaže svoje mišljenje!

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', Milena Kačavenda izrevoltirana izjavom Anđela Rankovića da nikada ne bi bio sa ženom koja je od njega starija nekoliko decenija, otkrila je da joj je neposredno pred ulazak u ''Elitu 9'', slao eksplicitne poruke.

Njena tvrdnja šokirala je javnost, a tokom ranih jutarnjih časova, rešila je da otkrije detalje i sadržaj njihovih prepiski Jovani Mitić.

Ja sam bila na moru, gledala sam Instagam , a Anđelo je lajkovao neku Đedovićevu i moju staru sliku. Javila sam se Anđelu nakon toga, napisala sam mu ''gde si, smećaru?!'', nakon toga smo se zapratili i razmenili brojeve. Ja sam njega gledala prijateljski, zaista. Pisao mi je, zezao me je jer sporo pišem na telefonu. Najnormalnije dopisivanje je bilo u pitanju, sve prijateljski. Odjednom sam na vajberu videla nestajaću onu poruku, odnosno sliku. Ja sam sinu rekla da dođe, kako bih imala dokaz šta mi je poslao. Sin mi je rekao da kažem da sam imala problem sa punjačem, pa zato nisam ni skontala. Šokirala sam se kad sam videla kakvu sliku mi je poslao. Nakon toga, čula sam se sa Vanjom Živić u šoku, nisam mogla da verujem da je meni Anđeo takvu poruku poslao. Međutim, Matora je rekla još u ''Eliti 7'' prčala da je Anđelo fetišar, ali šta znam, nisam ja verovala u to. Nisam znala šta mu to znači. Nisam rekla ni Đedoviću za to. Znali su samo Vanja i Janjuš. Jednoj mojoj drugarici se Anđelo isto tako javio, oni su se i čuli. Ja sam prećutala i njoj da mi se javio, kao i Đedoviću što sam prećutala. Kad smo bili Anđelo i ja u izolaciji, Anđelo mi je rekao: ''Punjač je kriv za sve'', pa me zagrli, a mene je bio blam umesto njega.

Ovim povodom za portal Pink.rs oglasio se Marko Đedović, koji je otkrio kako gleda na novonastalu situaciju.

- Nisam znao za te poruke. Jedina stvar koju sam znao, bila je da su se dopisivali, ali drugarski, to je sve. Kada je reč o tim izazovnim porukama, kakve veze ima, možda je trenutak i mafine da dobiju od fanova - našalio se Đedović.

Autor: S.Z.