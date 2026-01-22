ŠTA ĆE NJEMU BABUŠKA PORED RIBETINA?! Poršelina stala u Anđelovu odbranu, tvrdi da Kačavenda izmišlja: Ponaša se kao da joj je 18, a NIKO JE NEĆE!

Bez dlake na jeziku!

Milena Kačavenda tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' iznela je tvrdnju da joj je pre nekoliko meseci, neposredno pred ulazak u ''Elitu'', Anđelo Ranković slao eksplicitne slike, što je nju, kako je ona istakla, veoma šokiralo.

Njena izjava izazvala je oprečne komentare, a portal Pink.rs kontaktirao je bivšu učesnicu ''Elite 8'', Slađanu Poršelinu Lazić, kako bi čuli kako ona gleda na ovu situaciju.

Slađana nije dovela u pitanje Anđelovu ispravnost, ističući da je Milena namenski, iz lične nemoći izmislila ovaj događaj.

- To je ogromna laž. Ona više ne zna gde će. To je žena koja se tetura, ponaša se kao da ima osamnaest godina. Razočarana je jer ju je muž ostavio i otišao je sa drugom ženom. Anđelo može da ima devojku kakvu želi, svakodnevno mu šalju raznorazne eksplicitne slike, a on da juri babušku, babetinu Milenu? Šta će njemu babuška pored ribetina?! Nabacivala se Janjušu, izgleda kao muškarac, niko ne želi se*sualno da opšti sa njom. Ogromna je laž da se on njoj nabacivao, nikada se ne bi spustio na taj nivo. On je lep, zgodan i neophodan. Ja bih prva bila sa njim, a njega juri milion žena, koje su pre*ičketine, a on da se spusti na njen nivo?! Kako da ne - istakla je Poršelina.

Autor: S.Z.