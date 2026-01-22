AKTUELNO

Domaći

ZVALA SI ME NA VIDEO U TRI UJUTRO U PIDŽAMI: Anđelo žestoko udario na Kačavendu, ona mu brutalno odgovorila: Pisao si mojoj drugarici, a govoriš da ne bi bio sa strarijim ženama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bukti rat!

Milena Kačavenda žestoko je zaratila sa Anđelom Rankovićem zbog poruka koje je on njoj slao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Komplekse imaš. Ti si se dopisivao sa mojom drugaricom, koja čak i ima unučiće, a govoriš da ne bi bio sa babama. Ona je dve godine starija od mene. Ovde jedno pričaš, a drugo radiš - kazala je Milena.

- Što si se čula sa mnom? Što si me zvala? - upitao je Anđelo.

- Ja sam te lepo pitala šta bi ti onda radio sa ženom koja ima dva unučeta? - upitala je Kačavenda.

- Što si me zvala na video? Zvala si me u na video u tri ujutro u pidžami - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam te gola zvala. Ti si izgledao kao da si izljubomorisao na Janjuša. Rekao si da ne bi bio sa ženama koje su godište tvoje majke, a očigledno je da bi ti te žene je*ao - rekla je Milena.

- Milena, smiri se i uživaj malo - dodao je Anđelo.

- Ja ne znam da li ti ja ličim na debila. Moja drugarica kojoj si pisao je starija od tvoje mame - istakla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PROPAO BIH SAD KROZ ZEMLJU! Filip dao sve od sebe da se opere od flerta sa Aneli, Asmin ostao imun na njegovo izvlačenje: LAŽEŠ DA SI BIO PIJAN, SVAKE

Zadruga

Govorila je da nisi normalna i da si luda: Anđelo nastavlja da urniše Anitu žestokim prozivkama, ona na ivici nervnog sloma! (VIDEO)

Zadruga

'SUJETNA SI I ISKOMPLEKSIRANA!' Munjez počastio Slađu uvredama, ona mu OSMEHOM odgovorila na prozivke, pa pokazala zbog čega je BLINDIRANA! (VIDEO)

Zadruga

'NANELA SI MI NAJVEČE ZLO' Zola podsetio Miljanu na sva njena zlodela, ona ga demantovala, pa mu žestoko zapretila: Nemoj da si nekad okrenuo moj broj

Zadruga

'NEISPUNJENA SI I NESREĆNA!' Bojana prozvala Slađu da joj zavidi, Lazićeva joj BRUTALNO odgovorila: SMRDE TI PANTALONE, A ZUBI KVARNI (VIDEO)

Zadruga

NAPETO! Ša KIVAN na Mionu jer koristi svaku priliku da oplete po vezi Maje i Stanislava, ona mu ŽESTOKO odbrusila: GLUP SI! (VIDEO)