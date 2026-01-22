ZVALA SI ME NA VIDEO U TRI UJUTRO U PIDŽAMI: Anđelo žestoko udario na Kačavendu, ona mu brutalno odgovorila: Pisao si mojoj drugarici, a govoriš da ne bi bio sa strarijim ženama! (VIDEO)

Bukti rat!

Milena Kačavenda žestoko je zaratila sa Anđelom Rankovićem zbog poruka koje je on njoj slao.

- Komplekse imaš. Ti si se dopisivao sa mojom drugaricom, koja čak i ima unučiće, a govoriš da ne bi bio sa babama. Ona je dve godine starija od mene. Ovde jedno pričaš, a drugo radiš - kazala je Milena.

- Što si se čula sa mnom? Što si me zvala? - upitao je Anđelo.

- Ja sam te lepo pitala šta bi ti onda radio sa ženom koja ima dva unučeta? - upitala je Kačavenda.

- Što si me zvala na video? Zvala si me u na video u tri ujutro u pidžami - kazao je Anđelo.

- Nisam te gola zvala. Ti si izgledao kao da si izljubomorisao na Janjuša. Rekao si da ne bi bio sa ženama koje su godište tvoje majke, a očigledno je da bi ti te žene je*ao - rekla je Milena.

- Milena, smiri se i uživaj malo - dodao je Anđelo.

- Ja ne znam da li ti ja ličim na debila. Moja drugarica kojoj si pisao je starija od tvoje mame - istakla je Milena.

