ZBOG ČEGA SI ME ZVAO U ITALIJU NA VINO?! Kačavenda tera Anđela da prizna da je želeo intimne odnose sa njom, on joj odbrusio: NJUŠKALA SI ME I... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Anđelo Ranković i Milena Kačavenda nastavili su svoje žestoko suočavanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čula si se sa mnom svaki dan. Ovde si me štipala za mišiće. To govori o tebi. Pila si svaku noć i zvala me - kazao je Anđelo. 

- Što si me zvao da idemo u Italiju na vino? - upitala je Kačavenda.

- Ne, nisam - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesi, lajkovao si Đedovićevu i moju staru sliku, što? Želeo si komunikaciju - rekla je Milena.

- Lajkovao sam njegovu, a kada neko napravi kolaboraciju, lajk stiže svakom ko je u njoj. Što si me svaki dan zvala, ako ti nešto nije odgovaralo? Ovde si me njuškala i ljubakala. Odgovarala si mi na stori iz teretane - kazao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

