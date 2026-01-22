ZBOG ČEGA SI ME ZVAO U ITALIJU NA VINO?! Kačavenda tera Anđela da prizna da je želeo intimne odnose sa njom, on joj odbrusio: NJUŠKALA SI ME I... (VIDEO)

Šok!

Anđelo Ranković i Milena Kačavenda nastavili su svoje žestoko suočavanje.

- Čula si se sa mnom svaki dan. Ovde si me štipala za mišiće. To govori o tebi. Pila si svaku noć i zvala me - kazao je Anđelo.

- Što si me zvao da idemo u Italiju na vino? - upitala je Kačavenda.

- Ne, nisam - rekao je Anđelo.

- Jesi, lajkovao si Đedovićevu i moju staru sliku, što? Želeo si komunikaciju - rekla je Milena.

- Lajkovao sam njegovu, a kada neko napravi kolaboraciju, lajk stiže svakom ko je u njoj. Što si me svaki dan zvala, ako ti nešto nije odgovaralo? Ovde si me njuškala i ljubakala. Odgovarala si mi na stori iz teretane - kazao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.