PLANIRAO SAM DA JE ŠUTNEM JOŠ NA POČETKU VEZE! Asmin nikad brutalnije ponizio Staniju: Jedino što zna je da se skine u tange, nije žena za ceo život!

Foto: pink.rs, Instagram Printscreen

Asmin Durdžić je na nikada suroviji način opleo po bivšoj devojci, rijaliti zvezdi Staniji Dobrojević.

Asmin Durdžić i Dača Virijević razgovarali su o Staniji Dobrojević i Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Obe su lepe i atraktivne, ali kada bi sele Maja i Stanija jedna pored druge, ja bih rekao da je Maja iskrenija - kazao je Asmin.

- Znači da je Stanija folirant? - upitao je Dača.

- Ja sam planirao da šutnem Staniju još na početku naše veze, nešto me je slagala. Uvek sam se kajao jer nisam to na početku uradio - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako to? Ti su ušao ovde i rekao si da si sa Stanijom u srećnoj vezi - kazao je Dača.

- Da je neko sad uslika sa fudbalerom nekim, kako bi reagovao? - upitao je Dača.

- Pa ona je onda tom nekom da tu da je iz*ebe dva puta. Sposobna je jedino da se skine u tangice i da se slika. Ona nije žena za ceo život. Nema tu perspektive nikakve - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

