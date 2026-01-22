AKTUELNO

Domaći

HOĆE DA BUDE PRESVETI ANĐELO! Matora urnisala bivšeg prijatelja: Čim ima takve fetiše, sigurno je imao neke traume... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/J. Simonović, Pink.rs ||

Dala svoj sud!

Jovana Tomić Matora komentarisala je Anđela Rankovića i njegove postupke sa cimerima, te je ponovo istakla da se on veoma ogrešio o nju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čim on ima te neke fantazije se*sualne, mora da je imao nešto poput neke traume u ranijim danima. Možda je i Edipov sindrom, na ne znam. Dok smo se družili, ja znam da je on išao i pisao redom tako, digne mu se i on piše svašta ženama. On bi ka*ao i Maju i Aneli, nego sad kalkuliše. Pokušava da bude presveti Anđelo. Kako da ne, zamalo - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

BRITKA SABLJA: Marija Kulić otrila da Željko ima sve manji osećaj da mu je Ivan tata, evo zbog čega gubi nadu da će se Marinković promeniti: BIO JE PR

Zadruga

DA POSTOJE SVEDOCI, NE BIH BILA SA NJOM: Matora otkrila da bi dala Dragani ŠUT-KARTU kada bi joj neko rekao da je flertovala sa drugom osobom! (VIDEO)

Zadruga

BESNA KAO RIS! Maja uverena da je Anelin flert sa Filipom bila ČISTA OSVETA njoj! (VIDEO)

Zadruga

UVERENA DA JE FOLIRANT: Mimas istakla da je Matora Draganin PLEN, smatra da sve radi ISPLANIRANO (VIDEO)

Domaći

STAVILA JE SEBE U KOŠ SA OSTALIM DEVOJKAMA: Bivša učesnica Elite istakla da se Maja SROZALA zbog odnosa sa Đukićem, pa prognozirala da će OVA takmičar

Domaći

Snuždio se i želi da bude oštećena strana: Ena stala u Anđelinu zaštitu, sigurna da Gastoz svim silama želi da bude njena ŽRTVA! (VIDEO)