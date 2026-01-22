Tamara shvatila da Mina Vrbaški nije pravi prijatelj Aniti, prvi put je javno prozvala: To se ne radi (FOTO)

Druženje Mine Vrbaški i Anite Stanojlović u "Eliti" čudno je za mnoge gledaoce, ali i stanare Bele kuće, budući da je poznato da je Mina svojevremeno raskrinkala Anitina vrela dopisivanja sa Mateom Car tokom veze sa Jovanom Tomić Matorom, ali i samog venčanja u Crnoj Gori.

Mnogi smatraju da jedna drugoj nisu iskrene prijateljice, te da će njihovo druženje pući ubrzo, što sada, po svemu sudeći, vidi i Anitina najbolja drugarica Tamara Radoman.

Iako joj je tokom posete za Novu godinu rekla da joj je Mina prijatelj, Tamara je sada, izgleda, promenila mišljenje jer je videla stvari koje ranije nije. Naime, Tamari je privukao pažnju snimak na kom se vidi jasno da Mina prevrće očima dok se Anita za stolom grli i ljubi sa svojim dečkom Lukom Vujovićem, te joj se javno obratila na Instagramu.

- Dobro jutro svima. E, moja Mina, ovako i ja trenutno reagujem na neke ljude i situacije napolju, ali ne i na svoje prijatelje - poručila je Tamara.

Inače, poslednjih dana u Beloj kući mnogi komentarišu da nije prijateljski niti fer da Mina, Anitina prijateljica, bez zadrške govori da njena veza sa Lukom nema perspektivu.

Poveravala joj se za Relju Popovića?

Podsetimo, nedeljama unazad "Elitu" trese navodna afera Anite i pevača Relje Popovića. Iako je demantovala da je ikada bila sa njim, brojnim postupcima koji su tome prethodili navela je sve na to da misle da jeste, a Dačo Virijević otkrio je da mu se Anita poverila o romansi sa Popovićem.

Dačo je naveo da se Anita poverila još jednoj osobi, a svi su ubeđeni da je reč o Mini, koja po svaku cenu odbija da da bilo kakav komentar na ovu temu. Mnogi koji je godinama poznaju kažu da je ovakvim stavom zapravo indirektno potvrdila da joj se Anita poverila za Relju, a sumnju je produbila i sama Tamara, koja ju je tokom posete prekorila jer se "poveravala nekome kome nikako nije smela".

Autor: D. T.