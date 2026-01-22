STAVIO SVE KARTE NA STO! Anđelo otkrio cimerima zbog čega beži od toga da stane pred OLTAR! (VIDEO)

Vrlo jasno!

Anđelo Ranković razgovarao je sa svojim cimerima o roditeljstvu, te je otkrio kakav je njegov stav o tome.

- Ne bih se oženio jer mislim da mi vreme prolazi! Nikada to ne bih sebi uradio. Sutra treba da moje dete gleda kako ja imam problem sa ženom, to mi ne treba - kazao je Anđelo.

- Razumem te. Ja sam decu iz ljubavi dobio, bio sam mlad, ali je iz ljubavi - dodao je Miki.

- Nisam želeo ni veze, a kamoli brak. Kad muškarac ima dvadeset neku, ne može da bude sposoban da bude otac. Još uvek se nisam smirio. Ni devojka koja ima dvadeset godina nije sposobna da bude majka. Ni žene, a ni muškarci do dvadeset neke godine nisu sposobni da budu roditelji - kazao je Anđelo.

