ČEKA NAS PRAVI SPEKTAKL! Učesnici spremi kao zapete puške da pokažu talenat na audiciji za najboljeg PERFORMERA Elite 9, Uroš nasmejao sve do suza! (VIDEO)

Daće sve od sebe!

Veliki šef poslao je učesnicima Elite pismo gde im je objasnio da će morati da spreme pesme uz koje će se u subotu takmičiti za najboljeg performera u Beloj kući. Njihov mentor biće jedan od vodećih i najkreativnijih performera svih sezona, Bora Santana.

Učesnici su jedan po jedan govorili svoje želje i kreativne ideje, te se po tome moglo zaključiti da su se svi poprilično naoštrili da osvoje laskavu titulu najtalentnovanijeg zabavljača u ''Eliti 9''.

Podsetimo, učesnici moraju da se pokažu u nekoliko sfera. Plesačkom, glumačkom i pevačkom zadatku. Kako bi sve to ispunili, moraju što pre da krenu sa pripremom.

Učesnici su, jedan po jedan prilazili Bori sa svojim predlozima. Dok su jedni odmah znali kako će se najbolje prestaviti, drugi su ipak rešili da još malo sačekaju sa svojom kreativnom idejom.

Učesnici su prasnuli u smeh kada su videli kako Uroš Stanić predlaže svoje pesme i umetničke zadatke.

- Ja ne znam šta da radim - kazao je Uroš.

- Hoćeš kao glumački zadatak Roki Balboa, Boki 13 pevčki, a kao plesni zadatak sa nekom učesnicom da uvežbaš? - upitao je Bora.

- E, može taj Bulbo, ne znam ni ko je to - rekao je Uroš, a učesnici su prasnuli u smeh.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.