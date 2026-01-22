Bojiš je jer znaš da volim takve tipove: Aneli shvatila da Alibaba gori od ljubomore, misli da ga je sa Filipom razvalila kao kantu! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Ženo lavice, da li ćeš konačno shvatiti koliko vrediš, koliko si jaka i da protiv tebe moraju da se udruže svi? - glasilo je pitanje.

- Ja to shvatam i znam da mi niko ništa ne može. Najjača sam sama, Mića i ja dominiramo - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Maju Marinković.

- Družila si se sa Boginjom, govorila da je jedina zaljubljena u Filipa, pa si ti spavala sa njim. Šta je tebi Aneli kriva? - glasilo je pitanje.

- U pravu su - dodala je Maja.

- Nisam primetila da su se družile. Maja i ja smo se zbližile i sve je ispalo kako je ispalo, pa bih bila licemerna kad bih rekla drugačije. Nisam ispala korektna - govorila je Aneli.

- Filip je jedini Maju molio za zagrljaj - dodao je Asmin.

- Je l' si u trci za zlatnu papuču? - pitao je Ivan.

- Aneli i Filip su tebe razvalili kao kantu. Kako je vas druženje njih dvoje vas ubilo? Razvalili su vas. Luka, ti si lud za ovom devojkom - govorio je Mića.

- Ja kažem da Asmin Vanju ponižava od provg dana, odmah je loše nju komentarisao - rekao je Luka.

- Boji se Filipa jer ja volim takve tipove, pa zato tako komentarišeš. Filip te je razvalio - govorila je Aneli Alibabi.

Autor: A. Nikolić