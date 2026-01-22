Trudna Anita Stanojlović? Pojavili joj se prvi simptomi, zbog ovoga svi misle da je u drugom stanju (VIDEO)

Stiže beba u Elitu?

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Anitu Stanojlović.

- Da li si trudna? - glasilo je pitanje.

- Nisam, u PMS-u sam. Aneli je pokrenula tu temu. Bebu ne pravimo, prerano je za to, ali ako se desi okej - rekla je Anita.

- Mislim da jeste jer mi je pokazivala grudi i vidim da je pospana. Mislim da je trudna, a ako nije biće jer to želi. Ti si meni pokazivala grudi, više jedeš, pospana si, reakcije koje imaš su čudne i ja smatram da jesi - govorio je Uroš.

- Ja sam već bila trudna i do petog meseca nisam imala nijedan simptom. U PMS-u sam, ne radimo na tome, a kad budemo radili reći ćemo - rekla je Anita.

- Ona je meni rekla da prenesem Aneli da je trudna, ne bi mi bezveze rekla da tako provociram - govorio je Uroš.

- Ti si popila jednom i Luka i ti ste pevali "Vreme je za bebe" - poručio je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić