Sve više gubi strpljenje: Matora pred svima žestoko odbrusila Dragani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditeljka Maša Mihailović postavila je pitanje koje je bilo za Draganu Stojančević.

- Kažeš da nema šta Matoroj da bude neprijatno jer si bila sa Janjušem, da li je tebi bilo neprijatno jer su Matoru prošle sezone povezivali sa Stefani i Mateom? - glasilo je pitanje.

- Ja sa tim nisam imala ništa, verovala sam joj i probleme rešavala u krevetu. Sve što je imala da mi kaže mogla je sa strane, a ne pred svima - rekla je Dragana.

Ne prestaje da provocira: Sofija ponovo potkačila Milicu Veličković, Terza ćuti kao zaliven! (VIDEO)

- Bilo mi je neprijatno kad je Jovana rekla da je bila sa Janjušem i da ju je varao sa Draganom. Ne volim kad se tako priča. Ušla je Jovana i hvalila se da je u kombinaciji. Sad je bila neiskrena i naravno da joj je smetalo i da joj je bilo neprijatno - pričala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Boginju.

- Zašto je nakon Hane, Neria i Ivana tebe napala Sandra? - glasilo je pitanje.

- Jer smo je provukli i rekla je da nam j*be sve. Napala je pola sobe ne znam iz kog razloga, a onda je uzela tanjir da me gađa. Ja sam joj oprostila ono što je bilo, ali ne mogu da shvatim da neko u pijanom stanju može da kaže: "Bila si kod Popa i Luke da pričaš svoju životnu priču i da glumiš žrtvu". Opet je rekla da mi je mama dr*lja i za nju više oproštaja nema. Mislim da je nesrećna, iskompleksirana, napala je pola sobe bez razloga. Ona misli da je Ivan mene navukao, a nije nego je ona mene htela da gađa tanjiirom. Ne znam kome više ona mafija - pričala je Boginja.

Razvezao jezik: Ivan vratio Sandru na fabrička podešavanja, urnisao je zbog katastrofalnog ponašanja! (VIDEO)

- Nju je neko izložio da sam ja nju napala. Nju je Ivan izložio, ne znam da li je hteo da nas posvađa. Hani jesam vređala sve i svašta i iza toga stojim, a njoj to 100% nisam rekla. Za mene je kompliment kad mi kažu da sam mafijašica - dodala je Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

