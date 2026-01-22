DEGUTANTNO JE, NEMAM ŽELUDAC ZA TO: Nakon što je Asmin brutalno ponizio Staniju, ona se oglasila za Pink.rs, žestoko uzvratila bivšem, pa progovorila o njihovim navodnim TAJNAMA

Bez dlake na jeziku!

Asmin Durdžić i Dača Virijević razgovarali su o Staniji Dobrojević i Maji Marinković. Tom prilikom, Asmin je na nikada suroviji način opleo po bivšoj devojci, rijaliti zvezdi Staniji Dobrojević. Sada se povodom Asminovog pokušaja da degradira bivšu raznim insinuacijama za Pink.rs oglasila upravo Stanija.

- Razumem interesovanje podrške i vas medija da dam na sve ovo izjavu, ali neću učestvovati u rijaliti pljuvanju i prodaji privatnog života zarad opravdavanja nečijeg honorara. Sve što je danas izneto nisu činjenice, već pokušaj da se po svaku cenu ostane u priči. Kada neko nema šta da ponudi kao ličnost i karakter, tada se prodaje intima, izvrće istina i izmišljaju takozvane „tajne“ koje ne postoje - rekla je Stanija i dodala:

- Nikada nikome nisam branila da daje izjave, niti sam vodila ratove iza leđa. Jedino što nisam dozvoljavala u odnosu sa njim jeste da moj život i moje ime budu roba u rijaliti programu. Nažalost, dočekala sam da u isti uđe i da na najjeftiniji način proda sve što smo imali. Posebno je degutantno kada muškarac koji je godinama koristio moju popularnost danas pokušava da me diskredituje kao ženu, znajući da mu to donosi kadar, aplauz i produžetak priče. Isti obrazac ponašanja imao je i sa bivšom, i to dovoljno govori o njemu - otkrila je za Pink.rs Dobrojevićeva i dodala:

- Upravo radim na novom projektu i nemam želudac da se natežem sa bivšima, njihovim bivšima i ljudima koji su spremni da prodaju sve što imaju zarad nekoliko minuta pažnje. Moje ime, moj život i moja istina nisu na prodaju. Ovim putem dajem Pink portalu izjavu i svojoj publici. Ali dalje komentare na njegove izjave neću davati, hajde da ga pustimo neka svojim postupcima do kraja pokaže ko je - poručila je Stanija.

Autor: D. T. ; M. K.