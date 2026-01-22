AKTUELNO

Krme, spreman je g*vno da pojede ako ona kaže: Gera bez milosti unakazio Bebicu, pa prozvao i Filipa jer sa Teodorom nije išao do kraja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Kum Ivana Marinkovića, Gera, gost je u emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji. On je razgovarao sa voditeljima Jovanom Ilićem i Stefanom Miloševićem Pandom i komentarisao aktuelna dešavanja iz najgledanijeg rijaltija u regionu.

- Krme preteruje samo tako. On je spreman g*vno da pojede kad mu Teodora kaže - rekao je Gera.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li je realno da jedan muškarac čuva svoju devojku kad hoće da te prevari i napusti? - pitao je Joca.

- Milion načina za prevaru postoji, ona traži ono što njoj treba. Sedeo sam u lokalu i kažu mi: "Znaš šta se žalila Teodora? Ovaj ima k*rčin tri centimetra". Kroz grad može da se vidi toliko lepih muškarcima sa ružnim ženama, ali muškarac ima šta ima. Mali Filip je ispao budala. Ako je već načeo temu ko mu se sviđa i rekao je, pogotovo kad ga je ovo kukavički napao, tad je trebalo da fura sa njom. On se uplašio i rekao je da ne može da spava sa njom jer se čovek raspada. Njemu žao Bebice, a nije se žalio kad je spavao sa Anitom pored Anđela i razmišljao da li se Anđelo raspada koji je sa njom živeo godinu dana - pričao je Gera.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić

