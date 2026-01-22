Stigla potvrda, Taki i Teodora su bili u vezi! Gera otkrio da se ona borila sa crnom magijom, čeka znak za totalno raskrinkavanje! (VIDEO)

Spreman da napravi haos!

Kum Ivana Marinkovića, Gera, u emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji. On je razgovarao sa voditeljima Jovanom Ilićem i Stefanom Miloševićem Pandom i komentarisao aktuelna dešavanja iz najgledanijeg rijaltija u regionu.

Gera je otkrio da zna svašta o ljubavnom odnosu Takija Marinkovića i Teodore Delić, ali da čeka njegovo zeleno svetlo kako bi obelodanio sve detalje.

- Je l' su Taki i Teodora bili u vezi? - pitao je Panda.

- Jesu, a ako mi Taki da znak ja ću da se oglasim. Šta fali Takiju? On je zgodan čovek. On samo treba da sedne i ima da ga muvaju. Ja ne bih da otkrivam o toj aferi, tražio sam zeleno svetlo od Takija, ali mi nije pušteno. Ja sam samo rekao da Tumane, Taki je nju vozio. Ona je utripovala da ima crni magiju i on je morao da je vozi na kraj sveta da skine magiju. Bolje da skine gaće. Javno molim sve koje rade magije da mi naprave neku - rekao je Gera.

- Slađa je rekla da je Taki platio Teodori silikone od Majinih honorara? - pitao je Joca.

- A Taki nema pare? Na sve su spremne da uđu u rijaliti. Baš je Maja videla 3000 od toliko para. Ima Taki svoj keš. Čuo sam da je finansirao, ali nisam video, a nije mi ni Taki to potvrdio - pričao je Gera.

Autor: A. Nikolić