Ovakav sa mnom nikad nije bio: Aneli se sladi totalnom karambolu Luke i Anite, proglasila ih najvećim folirantima ikad! (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju žestoku svađu Anite Stanojlović i Luke Vujovića u kući Odabranih.

- Mesečnica je krenula sa tenzijom, Janjuš ih je komentarom usr*o. Ona je u pravu da Luka ne treba da ćuti dok ih neko user*va, ali ovde smo već videli da muškarci imaju manjak m*da da uđu u sukob. On ovo radi svaki put i kune se u dete, a ovo je Anita i on to još ne zna tek će se lepo provesti. Ona neće izaći s njim na kraj dobro, Anđelo je uspevao da je smiri. Luka sebi opet dozvoljava da ga žene gaze i g*siraju, a on da uđe i u Elitu 12 moraće da priča o odnosu s Aneli. On sebe ponižava po ko zna koji put, ali zauzeo je više stava nego u odnosu s Aneli. Kakve crne zakletve i odnos od mesec dana? On Anitu ne poznaje - rekla je Milena.

- Ovo ti je treći razred osnovne jer ona sedi na krevetu i plete pletenicu, a on je zove da krene. Ona mi je toliko fejk u svađama, a na Luku smo ovako već navikli. U Eliti 8 ovako nešto nije bilo, ovo mi je katastrofa. Najveći je blam - rekla je Aneli.

- Meni je u vezi sa Anđelom pomagao Đedović jer me smirivao. Slažem se da ova svađa izgleda kao moj Aleksej mali. Ja već počinjem da pucam i rekla sam mu da ako se neke stvari ne promene da će biti teško - rekla je Anita.

- Izgleda da se u svađama nadmeću jedno s drugim i takmiče. Nema poštovanja, a žele lažno to da predstave - rekla je Matora.

