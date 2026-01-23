Uništila je porodicu s dvoje dece: Takmičari urnisali Anitu zbog navodne afere s Reljom, bivši joj zadao nikad bolniji udarac! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Anđelo Ranković zajedno s Nenadom Macanovićem Bebicom i Teodorom Delić ogovara svoju bivšu devojku, Anitu Stanojlović.

- Teodora ima teoriju da je Anita smislila priču o Relji, ali ja znam da je neke stvari radila zbog mene i potencirala priču oko Relje. Svi znaju koliko je mene provocirala, ali meni nije realno da Relja bude s njom. Ja njega stvarno cenim i poštujem, slušam njegove intervjue i jako je inteligentan momak. Zapravo nikad nisam čuo da je on bio s nekim, pritom ne verujem da bi on rizikovao brak. Ne znam da li je izmislila, a to najbolje znaju ona, Dača i još neko - rekao je Anđelo.

- Od samog početka otkad je krenula ova priča za Relju, imam osećaj da je ona neki fanatik. Anđelo je raskinuo s njom i završio, a gledala je kako može da ga dotakne nečim i izmislila je sto posto za Relju jer ga Anđelo voli. Mislim da Relja nikad ne bi rizikovao svoj brak zbog nje, sto posto sam ubeđena da je izmišljotina - rekla je Teodora.

- Ne interesuje me, neka nastave da misle i imaju prava. Ja sam se izjasnila, a oni neka komentarišu. Teodora je pokazala da je Takijev i Majin fanatik, a ne ja. Ja da se pravdam neću - rekla je Anita.

- Ovo je dokaz da sam je pogodila u metu. Ja sam pratila njene facijalne ekspresije i videla kako joj je prijalo - rekla je Teodora.

- Ona je pričala: ''Kad bi ljudi znali ko je meni pravio džin tonik dva dana pred ulazak''. Ona je mislila da će mene iskompleksirati, ali to me ne dodiruje - rekao je Anđelo.

- Ovde su komentarisali moje poklone, ali neka ih - rekla je Anita.

- Ona je očekivala mnogo više i ona je takva, najbitnije joj je da je neko hvali da je lepa i zgodna - rekao je Anđelo.

- Opet ja Anita uspela da prešalta priču na poklone sa izmišljenje priče o Relji - rekla je Teodora.

- Ja nisam rekla ništa da bih mogla da izmislim - rekla je Anita.

- Teodora i ja se dosta pusta složimo oko mišljenja. Totalno sam promenila mišljenje i mislim da je izmislila sve. Ona je radila namenski sve da povredi Anđela, a smatram da Relja nikad ne bi prevario Nikoliju sa Anitom i rizikovao toliko godine braka. Što bi čovek sebi dozvolio da se viđa s njom po studiju? Ovo je sve pripremila, ali ušla je pripremljena da ukanali Anđela i Milicu tako da je znala da će Milica to sve izneti. Smatram da nikako Relja ne bi bio s njom jer je ona uhoda i progoniteljka. Zašto baš Relja, što ne Devito? Sve je ovo planski izmišljena priča, uništila je porodicu s dvoje dece - rekla je Aneli.

- Anđelo sada hoće da se nakači na moje ime kao što se provlačio u sedmici pored mene, ali sad mu neću dati na značaju - rekla je Anita.

- Mene nervira što je ušla sa pričom o emocijama prema meni, a onda smo čuli priču za Filipa, Relju i Boškića. Ona je ovde želela da uđe kao moja žrtva da sam je ja uništio, a onda pokazala da u sedam dana može da bude sa dva čoveka - rekao je Anđelo.

- Ja sam bacila sve priveske sa majmunom i Maji sam poklonila sat koji mi je kupio Anđelo - rekla je Anita.

Autor: N.Panić