Imam keca u rukavu, sve karte ću otvoriti: Dača najavio Aniti žestoko raskrinkavanje navodne afere nje i Relje Popovića! (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Milena Kačavenda dobila je reč kako bi progovorila o aferi Anite Stanojlović i Relje Popovića.

- Anita nije mogla da unese informaciju o Anđelu, a da se to nije desilo. Istina je da se Anđelo dopisivao s Milicom, to sam znala i znam i za trudnoću. Njegov razgovor s Terzom je indirektno priznanje da se sve to desilo - rekla je Milena.

- Ne znam što sad prebacuješ priču - rekao je Anđelo.

- Fascinantno je da sad saznajem da je Anđelo vatreni fan Relje Popovića. Mislim da je ta priča istina, ne znam što bi ona terala inat Anđelu tako - rekla je Milena.

- Ona je to rekla Dači, je l' ti čuješ? Ova žena je načisto blajznula - upitao je Anđelo.

- Smatram da Anita neće da priča o tome, nisam čula da je bila uhoda do sada već da je čekala povratnu da li je on čeka ili ne. Muškarci varaju, pa se z*jebu. Mi ne znamo šta je napolju i kako se čovek izjašnjava, ali mislim da napolju situacija nije nimalo naivna - rekla je Kačavenda.

- Ja mislim da je to plan nje i njenog PR Tamare. Mislim da je Anita to umislila, dovoljno je bilo da on ripostuje njen stori da ona fura tu priču. Ona baci udicu i više nema šta da radi, deluje mi kao naučena da to uradi. Anita je stala sa pričom, više ne daje odgovore - rekao je Ivan.

- Ona je meni rekla da postoje poruke. Ona ništa nije izmislila jer ja sad mogu da vam kažem na koji način je ona to meni pričala na krevetu, ali to su najsitniji detalji bukvalno. Rekla mi je da svakako o tome ne sme ovde da se priča jer je Relja nešto iznad, nemam pojma. Ja sam rekao: ''Anđelu je Relja omiljeni pevač'', a ona je rekla: ''On bi izgoreo da zna''. Pošto Anita od mene pravi psihopatu i lažova, ja imam keca u rukavu. Ona može da prekine ovu temu jer su mi pretili da će je ona i Luka ugasiti, ali bude li se nastavilo da sam ja lažov onda ću morati da iskoristim sve karte. Bolje da priznaju nego da bude haos - rekao je Dača.

- Anđelo je bio s Anitom u vezi i zna svaki njen pokret. Ne slažem se s Anđelom da oženjeni ne varaju jer mnogo veće zvezde varaju ženu. Čovek nije izmislio da je Anita išla po kući i govorila: ''Znam ko mi je pravio najbolji džin tonik''. Kome je u interesu da kanali čoveka i priča nešto loše o njemu? - rekao je Janjuš.

- Da li je izmislila ili nije, napravila je čoveku problem svakako. Nešto postoji, samo ne znam šta. Nije moguće da Dača i Anđelo lažu, a osnovica je da se ona Dači poverila i da on zna neke stvari - rekao je Mića.

- Dača je rekao istinu, tvrdim da mu se ona poverila samo što je to umislila. Moram da kažem da je pre Nikolije, Relja k*rao preozbiljne ribe. Nema smisla, treba da se izvini čoveku - rekla je Zorica.

- Ja sam poverovao u ovu priču na osnovu svega što je Anita rekla i kakve je odgovore davala. Gledam od početka ove priče Lukinu reakciju koji je ovde crven kao paprika i očigledno on sve zna. Ne verujem da je Relja bio s njom, moguće da je ona spojila nešto. Videlo se da je neprijatno Luki, očigledno možda i zna celu istinu, ali ne može da kaže i mora da ćuti - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić