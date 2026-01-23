Fetišar raspali, bis*ksualac: Kačavenda nastavila da otkriva šok detalje afere s Anđelom, njemu pukao film: Što me nisi odj*bala ako ti je bilo neprijatno? (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a Milena Kačavenda prebacila je loptu na sukob s Anđelom Rankovićem zbog čega je brutalno zaratila s njim i otkrila nove detalje.

- Anđelo priča da sam ga zvala pijana, to je jedino za šta može da se uhvati - rekla je Milena.

- Šta ti mene mešaš uopšte? - upitao je Anđelo.

- Ti si rekao da sam te zvala pijana - rekla je Milena.

- Ja sam rekao da si mi slikala noge i rakiju na terasi - rekao je Anđelo.

- Gde su te slike? - upitala je Milena.

- Ja se ne bavim tim stvarima - rekao je Anđelo.

- Hoćeš da ja objavim slike tvog k*rca? - upitala je Milena.

- Ja to nisam slao. Ja nikad nisam pričao i iznosio detalje neke, neću da pričam šta si radila i kako si me zvala na video - rekao je Anđelo.

- Možda mu se digao jer sam pila, ti si jedan fetišar raspali - rekla je Milena.

- Što je Zorica poslala mene i Anđela u izolaciju? - upitao je Anđelo.

- Zato što te zvala na krevet i videla sam da je to bilo više od prijatelja. Ja sam videla u garderoberu da se ljube, ne u usta, ali je bilo veoma intimno - rekla je Zorica.

- Na osnovu čega si mi slao j*bačke poruke? - upitala je Milena.

- Na osnovu toga što si me zvala u tri ujutru prijana na video-poziv. Ja zbog tvojih sinova ne želim ništa da pričam, blam me da se svađam s tobom i ulazim u detalje - rekao je Anđelo.

- Smrade jedan, sedi bre tamo u ćošak i smrdi. Bis*ksualcu jedan, on je meni lajkovao slike sa Đedovićem. Meni Marko kaže da bi on i ja bili do j*ja da nisam bila protivnik njegove i Anitine veze. Ja ću polako da čujem kako se braniš, a onda ću videti šta ću dalje. Ajde ispričaj tvoje j*bačke poruke - rekla je Milena.

- Mene samo zanima zašto si ti mene zvala svaki dan i odgovarala mi na stori iz teretane ako ti je već bilo neprijatno? Što nisi rekla: ''Sine, p*ši k*rac'' - upitao je Anđelo.

- Ti si jedan bis*ksualac, čitala sam poruke i sve videla - rekla je Milena.

- Ne znam samo zbog čega je Milena nastavila da se grli sa Anđelom i bila bliska s njim ako joj to nije prijalo? - upitao je Janjuš.

- Kako si mogla da radiš to sve i imaš toliku bliskost ako ti je već bilo neprijatno? Zbog čega nisi rekla Đedoviću šta se dešava? - upitala je Anei.

Autor: N.Panić